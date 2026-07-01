Capacitação para a criação de cooperativas - Foto: Elsson Campos

Capacitação para a criação de cooperativas Foto: Elsson Campos

Publicado 01/07/2026 09:14 | Atualizado 01/07/2026 09:14

Maricá - A Prefeitura de Maricá realizou, nesta terça-feira (30), mais uma etapa do Curso de Formação Estratégica em Cooperativismo e Desenvolvimento Produtivo. A atividade aconteceu no Território do Futuro, no Flamengo, e integra um ciclo de formação que segue com ações de acompanhamento e fortalecimento dos projetos desenvolvidos pelos participantes.

O curso acompanha a estruturação de cooperativas nas áreas de Nutrição, Psicologia, Serviço Social e Consultoria Pedagógica, e tem como objetivo fortalecer empreendimentos coletivos e iniciativas de impacto social, contribuindo para o desenvolvimento produtivo local.

A secretária de Ciência e Tecnologia, Sabrina Alves, ressaltou a importância da iniciativa para a economia do município.

“Fortalecer o cooperativismo é fortalecer o desenvolvimento local. Por isso, com essa formação, damos às cooperativas mais ferramentas para crescer e gerar oportunidades”, afirmou.

Nesta etapa da formação, os participantes apresentaram o avanço dos projetos desenvolvidos ao longo do curso. Posteriormente, as iniciativas contribuirão para a geração de trabalho e renda, ampliando o impacto econômico e social no município.