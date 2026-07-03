Darcy Ribeiro é homenageado no enredo da União de Maricá para o Carnaval 2027 - Foto: Divulgação

Darcy Ribeiro é homenageado no enredo da União de Maricá para o Carnaval 2027Foto: Divulgação

Publicado 03/07/2026 11:22

Maricá - A União de Maricá oficializou nesta sexta-feira (03) o enredo que defenderá na Marquês de Sapucaí no Carnaval 2027. Com o título “Utopia Brasil: Darcy Ribeiro”, a escola prestará homenagem a um dos maiores pensadores brasileiros, guiado pela grande utopia que norteou toda a vida de Darcy: a construção de um Brasil mais justo, democrático e consciente de sua própria identidade. O tema será desenvolvido pelo carnavalesco Edson Pereira e tem pesquisa do enredista Mauro Cordeiro.

A proposta da escola é revisitar a trajetória do antropólogo, educador, escritor, indigenista e homem público a partir desse sonho de país, revelando como cada etapa de sua vida contribuiu para a realização desse ideal. A narrativa será conduzida por uma metáfora utilizada pelo próprio Darcy Ribeiro, que costumava dizer que se parecia com as cobras por possuir muitas peles. A partir dessa imagem, o desfile apresentará suas diversas facetas: o menino de Montes Claros (MG), que sonhava ser Imperador do Brasil durante a Festa do Divino, o antropólogo e defensor dos povos originários, o educador que acreditava na escola como instrumento de transformação social, o intelectual e homem público responsável por projetos marcantes, como os CIEPs e a idealização do Sambódromo, entre tantas outras realizações.

“Esse enredo fala do sonho de um brasileiro múltiplo, de um homem que dedicou sua vida à educação, à cultura e ao povo. Darcy Ribeiro sonhava com um Brasil real, ainda inacabado, mas que valorizasse sua gente, sua história e sua identidade. Enxergar Darcy pelo olhar de quem estudou profundamente o povo brasileiro vai muito além de desenvolver um enredo. É valorizar um grande pensador, um artista da educação, alguém que cuidava do nosso povo e acreditava, acima de tudo, na construção de um futuro melhor para o Brasil”, destacou o carnavalesco Edson Pereira.

A relação de Darcy Ribeiro com Maricá também ocupa um lugar especial nessa narrativa. Foi na cidade que ele escolheu concluir “O Povo Brasileiro”, obra considerada a síntese de décadas de reflexão sobre a formação do país. Não por acaso, é justamente de Maricá que parte a homenagem a um brasileiro que jamais deixou de acreditar no futuro do Brasil, conforme explica o enredista Mauro Cordeiro:

“Darcy Ribeiro foi um grande brasileiro e a União de Maricá contará a sua história na Avenida a partir da ideia de “Utopia Brasil", que representa a forma como ele interpretou, estudou e lutou pela construção de um país mais justo, democrático e igualitário. Esse é o fio condutor da nossa narrativa e também de toda a trajetória de Darcy. Ele foi um homem plural, que abraçou diferentes causas e dedicou sua vida à construção de um Brasil melhor. Não está circunscrito a uma única bandeira, mas às muitas frentes em que atuou e às diferentes “peles” que vestiu ao longo da vida. É essa riqueza que pretendemos levar para a Avenida no nosso carnaval”, explicou Mauro.

A União de Maricá fará sua estreia no Grupo Especial como a responsável por abrir os desfiles na Marquês de Sapucaí. A agremiação será a primeira a entrar na Avenida no domingo, 7 de fevereiro de 2027, levando para o maior espetáculo da Terra a homenagem a Darcy Ribeiro e sua utopia de um Brasil mais justo, democrático e consciente de sua própria identidade.