Distribuição gratuita de verduras e legumes produzidos no município para moradores do Minha Casa, Minha Vida de ItaipuaçuFotos: Clarildo Menezes
Prefeitura de Maricá entrega alimentos produzidos no município para moradores de Itaipuaçu
Ação no residencial Minha Casa, Minha Vida do distrito beneficiou 250 famílias com produtos frescos e sem agrotóxicos
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Prefeitura de Maricá capacita profissionais para a criação de cooperativas
Formação oferece suporte para estruturação de projetos nas áreas de Nutrição, Psicologia, Serviço Social e Consultoria Pedagógica
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Com obras iniciadas, empreendimento em Maricá amplia ofertas de emprego no município
O prefeito Washington Quaquá afirmou que empregos diretos estão sendo gerados, e que vai transformar a cidade em um dos maiores destinos turísticos do mundo
Maricá realiza nova captação de órgãos para transplantes pelo SUS
O procedimento realizado nesta segunda-feira possibilitou a doação de coração, fígado, rins, córneas e tecido músculo esquelético
Prefeitura de Maricá coloca telões pela cidade para o povo torcer junto no jogo Brasil x Japão na próxima segunda-feira
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