Distribuição gratuita de verduras e legumes produzidos no município para moradores do Minha Casa, Minha Vida de Itaipuaçu - Fotos: Clarildo Menezes

Distribuição gratuita de verduras e legumes produzidos no município para moradores do Minha Casa, Minha Vida de ItaipuaçuFotos: Clarildo Menezes

Publicado 01/07/2026 17:20

Maricá - A Prefeitura de Maricá realizou nesta quarta-feira (01) a distribuição gratuita de verduras e legumes produzidos no município para moradores do conjunto habitacional Minha Casa, Minha Vida (MCMV) de Itaipuaçu. A iniciativa é fruto de uma parceria entre as secretarias de Agricultura e Pecuária e Promoção das Comunidades e do Minha Casa, Minha Vida, com o objetivo de reforçar a soberania alimentar e levar produtos saudáveis diretamente às famílias da região.

Cerca de 250 pessoas foram atendidas na ação, que disponibilizou mais de 170 caixas com 16 variedades de hortaliças, incluindo aipim, banana-d’água, chicória, manjericão e berinjela.

“Esses produtos vêm do Espraiado, fruto de um trabalho realizado pelos nossos trabalhadores e agricultores familiares. São itens sem agrotóxicos, que estamos trazendo pela segunda vez para esta unidade do programa Minha Casa, Minha Vida”, destacou o subsecretário de Agricultura e Pecuária, Walter Gomes.

O projeto cumpre um papel estratégico ao encurtar o caminho entre produtores e consumidores, combatendo o desperdício e fortalecendo a segurança alimentar na cidade. Segundo a secretária de Promoção das Comunidades e do Minha Casa, Minha Vida, Brunna Tavares, a integração entre as pastas é essencial para levar os alimentos a quem mais precisa. “Nosso objetivo é levar para as famílias um alimento fresco, sem agrotóxico, que nós mesmos, no município de Maricá, cuidamos e produzimos”, acrescentou.

Morador do residencial Minha Casa, Minha Vida de Itaipuaçu, o cantor Erick Jordan participou pela primeira vez da ação e aprovou a iniciativa. “São alimentos naturais e que atraem muita gente. O evento contou com uma fila organizada de pessoas buscando essas verduras. Achei tudo ótimo”, afirmou.

Outra participante foi Sabrina Sales, que reforçou o impacto da iniciativa para a população. “É uma ação muito importante para todos nós que moramos no condomínio. Isso nos ajuda a ter acesso a um alimento fresco e de qualidade na nossa mesa”, concluiu.