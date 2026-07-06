Festa de São João, no Spar, em Inoã - Foto: Elsson Campos

Festa de São João, no Spar, em InoãFoto: Elsson Campos

Publicado 06/07/2026 12:00 | Atualizado 06/07/2026 12:01

Maricá - A Prefeitura de Maricá encerrou neste domingo (05) a programação em celebração ao São João, realizada na Praça do Spar, em Inoã. Promovido pela Secretaria de Promoção de Eventos, em parceria com a Secretaria de Assuntos Religiosos, Cidadania e Família, o evento reuniu moradores e visitantes durante três dias de festa, com apresentações de artistas do projeto Pratas da Casa, comidas típicas e decoração temática.

No último dia, os grupos Pagode do MW e Chega Mais animaram o público com um repertório de samba e pagode, encerrando a programação em clima de confraternização. Ao longo do fim de semana, a praça recebeu famílias, amigos e visitantes que aproveitaram as atrações gratuitas.

"Gosto muito das festas juninas porque elas mantêm vivas tradições que fazem parte da nossa cultura. Encontrar amigos, ouvir música ao vivo e aproveitar as comidas típicas torna a experiência ainda mais especial", disse a moradora de Itaipuaçu, Patrícia Costa.

"Amo essa época do ano, quando aproveitamos para celebrar com a família e os amigos, curtir shows ao vivo, comidas típicas e nos divertir", disse a moradora de Inoã, Cleide Ferraz.