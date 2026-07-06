Festa de São João, no Spar, em InoãFoto: Elsson Campos
Maricá encerra celebrações de São João com shows e comidas típicas
Evento gratuito reuniu moradores e visitantes em três dias de programação cultural
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Mulher é assassinada a tiros pelo ex-companheiro em Maricá
Após matar a mulher, o marido inconformado com a separação, deu um tiro na cabeça e também morreu, o crime aconteceu no bairro do Flamengo, na Região Central da cidade
‘Utopia Brasil: Darcy Ribeiro’ é o enredo da União de Maricá para estreia no Grupo Especial
Escola homenageará personagem fundamental da história do Brasil e que dá nome ao Sambódromo
Prefeitura de Maricá entrega alimentos produzidos no município para moradores de Itaipuaçu
Ação no residencial Minha Casa, Minha Vida do distrito beneficiou 250 famílias com produtos frescos e sem agrotóxicos
Prefeitura de Maricá capacita profissionais para a criação de cooperativas
Formação oferece suporte para estruturação de projetos nas áreas de Nutrição, Psicologia, Serviço Social e Consultoria Pedagógica
Atleta apoiado pela Prefeitura de Maricá conquista ouro no Pan-Americano de Tiro com Arco
Marcus D'Almeida, que integra o projeto Maricá Cidade Olímpica, ganha o bicampeonato e mantém a liderança do ranking mundial
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