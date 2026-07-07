A primeira fase do projeto prevê o plantio de 100 pés de cacau na Fazenda Nossa Senhora do Amparo - Divulgação

A primeira fase do projeto prevê o plantio de 100 pés de cacau na Fazenda Nossa Senhora do AmparoDivulgação

Publicado 07/07/2026 13:45

Maricá - Celebrado em 7 de julho, o Dia Mundial do Chocolate marca um novo momento para um projeto que pretende colocar Maricá na cadeia produtiva do cacau. A Companhia Maricá Alimentos (AMAR) avança para uma nova etapa do projeto com o plantio experimental de cacau no município e a aquisição dos maquinários que irão equipar a futura fábrica de chocolates.

A primeira fase prevê o plantio de 100 pés de cacau na Fazenda Nossa Senhora do Amparo neste ano. Ao mesmo tempo, a AMAR avança na implantação da fábrica, que produzirá massa, manteiga e pó de cacau, além de barras de chocolate com diferentes teores de cacau. A expectativa é atingir uma capacidade de produção de até 10 toneladas por mês.

Segundo a diretora de Projetos da AMAR, Déborah Manhanini, o início do plantio e a implantação da fábrica representam um passo importante para consolidar esse novo segmento econômico na cidade.

"Hoje celebramos o cacau e o potencial econômico que o chocolate pode ter para Maricá. Estamos iniciando uma nova fase do nosso projeto, com o plantio de cacau e a aquisição dos maquinários para a implantação da nossa fábrica. É um passo importante para fortalecer a agricultura familiar e impulsionar a cultura do chocolate na cidade”, pontuou.

Maricá aposta em nova cultura agrícola

Embora o estado do Rio de Janeiro ainda não seja tradicionalmente produtor de cacau, estudos técnicos apontam que o cultivo é viável em Maricá quando realizado com variedades adaptadas às condições climáticas da região e técnicas de manejo adequadas.

Para a engenheira agrônoma Esther Mariana Flaeschen, o projeto representa uma oportunidade de abrir novos caminhos para a agricultura fluminense.

"Falar sobre o cacau em Maricá é uma quebra de paradigmas na agricultura fluminense, apresentando um grande cenário de oportunidades. Como não buscamos competir em volume, o foco é produzir um cacau fino, especial e sustentável, cultivado preferencialmente em sistema orgânico e agroflorestal. O segredo do sucesso para os produtores locais é a escolha de variedades adaptadas ao nosso clima, aliando o manejo correto à integração de inovações e tecnologias agrícolas”, disse.

Economia circular

Além da produção de chocolates, a iniciativa pretende estimular novos negócios ligados ao cacau, gerar renda para agricultores familiares e ampliar o valor agregado da produção agrícola local.

Atualmente, os produtos da linha Chocolate AMAR encontram-se em fase de desenvolvimento, estruturação e testes de mercado. Ao mesmo tempo, a companhia segue implantando agroindústrias, unidades de beneficiamento e centros logísticos que darão suporte à produção em escala.