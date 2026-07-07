A primeira fase do projeto prevê o plantio de 100 pés de cacau na Fazenda Nossa Senhora do AmparoDivulgação
No Dia Mundial do Chocolate, Maricá começa a produzir cacau e implantar fábrica de chocolates
A prefeitura começa o plantio experimental na cidade e prepara estrutura para produzir até 10 toneladas de chocolate por mês
Diego Quaquá, Presidente estadual do PT defende unidade política no Rio e confirma apoio à chapa liderada por Lula e Eduardo Paes
O político afirmou a importância da união das forças políticas progressistas para consolidar um projeto de reconstrução do estado, fortalecendo o desenvolvimento e reduzindo as desigualdades sociais
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União de Maricá divulga sinopse do enredo ‘Utopia Brasil: Darcy Ribeiro’ para o Carnaval 2027
Texto percorre a vida, a obra e os ideais do antropólogo brasileiro em uma narrativa que inspira a construção de um país mais justo e plural, conheça a sinopse do enredo e as referências
Maricá encerra celebrações de São João com shows e comidas típicas
Evento gratuito reuniu moradores e visitantes em três dias de programação cultural
Mulher é assassinada a tiros pelo ex-companheiro em Maricá
Após matar a mulher, o marido inconformado com a separação, deu um tiro na cabeça e também morreu, o crime aconteceu no bairro do Flamengo, na Região Central da cidade
‘Utopia Brasil: Darcy Ribeiro’ é o enredo da União de Maricá para estreia no Grupo Especial
Escola homenageará personagem fundamental da história do Brasil e que dá nome ao Sambódromo
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