Programação de Férias do Planetário de Maricá Foto: Bernardo Gomes
As ações seguem até o dia 26 de julho e incluem sessões de cúpula, observações do céu, atividades interativas e contação de histórias, proporcionando ao público experiências de aprendizado sobre astronomia e ciências espaciais de forma lúdica e acessível.
“Queremos que as férias sejam também uma oportunidade para despertar a curiosidade, o interesse pela ciência, para ampliação da criatividade das crianças e jovens. O Planetário é um espaço de conhecimento, descoberta e encantamento, preparado para receber famílias, estudantes e visitantes de todas as idades”, destacou o presidente do ICTIM, Claudio Gimenez.
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