Entrega de aluguel socialFoto: Thamyris Mello
Prefeitura de Maricá entrega aluguel social para famílias em situação de vulnerabilidade
Auxílio fornece apoio temporário para o pagamento do aluguel e fortalece a proteção social no município
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Inscrições abertas para atividades físicas gratuitas voltadas a crianças e adolescentes em Maricá
Aulas da modalidade conhecida como 'Funcional Kids' fortalecem a coordenação motora, o equilíbrio e incentivam hábitos saudáveis
Maricá leva programação gratuita de férias ao Planetário de Itaipuaçu
As sessões de cúpula, observação do céu, experiências interativas e palestras contando histórias das estrelas começam a partir desta sexta-feira
Diego Quaquá, Presidente estadual do PT defende unidade política no Rio e confirma apoio à chapa liderada por Lula e Eduardo Paes
O político afirmou a importância da união das forças políticas progressistas para consolidar um projeto de reconstrução do estado, fortalecendo o desenvolvimento e reduzindo as desigualdades sociais
No Dia Mundial do Chocolate, Maricá começa a produzir cacau e implantar fábrica de chocolates
A prefeitura começa o plantio experimental na cidade e prepara estrutura para produzir até 10 toneladas de chocolate por mês
União de Maricá divulga sinopse do enredo ‘Utopia Brasil: Darcy Ribeiro’ para o Carnaval 2027
Texto percorre a vida, a obra e os ideais do antropólogo brasileiro em uma narrativa que inspira a construção de um país mais justo e plural, conheça a sinopse do enredo e as referências
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