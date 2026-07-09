Entrega de aluguel social - Foto: Thamyris Mello

Entrega de aluguel socialFoto: Thamyris Mello

Publicado 09/07/2026 14:14 | Atualizado 09/07/2026 14:14

Maricá - A Prefeitura de Maricá entregou, nesta quinta-feira (09), o benefício do Programa Locação Social a 31 famílias em situação de vulnerabilidade social. A iniciativa da Secretaria de Habitação oferece apoio temporário para o pagamento de aluguel, promovendo mais dignidade e segurança habitacional aos moradores do município.

Durante a entrega, o secretário de Habitação, Marcus Bambam, destacou que o programa representa uma oportunidade de recomeço para quem passa por situações adversas.

"Estamos entregando o benefício a 31 famílias que vivem momentos difíceis e precisam desse apoio. Nosso compromisso é acolher essas pessoas e garantir que tenham condições de reconstruir suas vidas com dignidade", afirmou.

Entre as beneficiadas está a professora Rosa Bandeira, de 75 anos, moradora de Guaratiba. Ela contou que encontrou no benefício um suporte importante para enfrentar um período de desemprego.

"Esse benefício chegou em um momento em que eu realmente precisava. Espero voltar a dar aulas em breve, porque quero continuar trabalhando, mas estou feliz por poder seguir em frente. Sou muito grata por esse apoio", disse.

Outro contemplado foi Maciel Silva dos Santos, de 61 anos, assistido pelo Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro POP). Após um período nas ruas e mais de um ano acolhido em um abrigo, ele afirmou que o benefício representa um novo começo.

"Passei por momentos muito difíceis e, agora, recebo essa oportunidade de recomeçar. Sou muito grato pelo atendimento que recebi e por toda a atenção da equipe durante esse processo", relatou.

Sobre o programa

O programa Locação Social é destinado a famílias que enfrentam dificuldades financeiras, situações emergenciais ou vulnerabilidade social, oferecendo suporte temporário para garantir acesso à moradia digna. O benefício busca assegurar proteção social e mais estabilidade às famílias atendidas, mediante análise socioeconômica e atendimento aos critérios estabelecidos pela política habitacional da cidade.