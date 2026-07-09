Maricá abre inscrições para aulas gratuitas de 'Funcional Kids' na Arena - Foto: Rafael Werneck

Maricá abre inscrições para aulas gratuitas de 'Funcional Kids' na Arena Foto: Rafael Werneck

Publicado 09/07/2026 10:25

Maricá - A Prefeitura de Maricá está com inscrições abertas para aulas gratuitas de 'Funcional Kids' na Arena Mumbuca. Direcionada para crianças e adolescentes de 4 a 15 anos, a atividade integra o programa Maricá Esporte Presente, da Secretaria de Esportes, e utiliza exercícios lúdicos para estimular a coordenação motora, o equilíbrio, a agilidade e o desenvolvimento físico, promovendo saúde, bem-estar e interação social.

Os interessados devem se inscrever presencialmente na Arena Mumbuca, localizada na Rodovia Amaral Peixoto, s/nº, no bairro Mumbuca. Para participar, é necessário apresentar RG e CPF do aluno e do responsável, comprovante de residência, uma foto 3x4, declaração escolar e, quando necessário, atestado médico.

"As aulas contribuem para o desenvolvimento da coordenação motora, agilidade, resistência, força e equilíbrio das crianças. Além dos benefícios físicos, também trabalhamos aspectos cognitivos e incentivamos hábitos saudáveis. O esporte é uma ferramenta importante para promover qualidade de vida e ampliar as possibilidades das crianças", destacou o professor da modalidade, João Pedro Americano.

O programa Maricá Esporte Presente oferece diversas modalidades esportivas gratuitas em espaços distribuídos por diferentes regiões do município, ampliando o acesso da população ao esporte e incentivando a prática regular de atividades físicas desde a infância.