A programação contou com três mesas temáticas, que abordaram temas como representatividade feminina, acolhimento às vítimas, atuação integrada dos órgãos de proteção e garantia de direitos - Foto: Elsson Campos

A programação contou com três mesas temáticas, que abordaram temas como representatividade feminina, acolhimento às vítimas, atuação integrada dos órgãos de proteção e garantia de direitosFoto: Elsson Campos

Publicado 10/07/2026 13:03 | Atualizado 10/07/2026 13:03

Maricá - A Prefeitura de Maricá realizou, nesta quinta-feira (09), o primeiro Fórum Permanente de Enfrentamento à Violência de Gênero, no campus da Universidade de Vassouras, no Flamengo. O encontro reuniu especialistas, gestores públicos, representantes do sistema de Justiça, das forças de segurança, da universidade e de instituições que atuam na defesa dos direitos das mulheres.

Promovido pela Secretaria de Políticas e Defesa dos Direitos das Mulheres, com apoio do Instituto Darcy Ribeiro (IDR), o evento fortaleceu o diálogo entre poder público e sociedade civil para a construção de políticas públicas voltadas à prevenção da violência e à ampliação da rede de proteção às mulheres.

A programação contou com três mesas temáticas, “Vozes que Transformam”, “Segurança que Protege” e “Justiça para Todas”, que abordaram temas como representatividade feminina, acolhimento às vítimas, atuação integrada dos órgãos de proteção e garantia de direitos.

A empresária e psicóloga Gabriela Lopes, primeira-dama de Maricá, ressaltou a importância de ampliar o debate sobre o tema e incentivar mulheres a buscarem apoio.

“Combater a violência contra a mulher é uma responsabilidade de toda a sociedade. Este fórum é importante porque fortalece o diálogo, amplia a conscientização e reforça a rede de apoio para que mais mulheres se sintam seguras para denunciar e buscar ajuda. Precisamos transformar esse debate em ações concretas que façam a diferença na vida das mulheres”, destacou.

Debates reforçam a rede de proteção

Durante o encontro, representantes de diferentes instituições compartilharam experiências e discutiram formas de ampliar o acolhimento e a proteção às mulheres em situação de violência.

A secretária de Políticas e Defesa dos Direitos das Mulheres, Ingrid Bastos, destacou que o fórum foi criado para consolidar um espaço permanente de escuta, diálogo e construção coletiva de soluções para o município.

“Este fórum representa um marco para Maricá porque reúne poder público, instituições e sociedade civil para ouvir, dialogar e construir soluções conjuntas. Sabemos que a violência de gênero é uma realidade que precisa ser enfrentada de forma permanente, e a construção coletiva de políticas públicas é fundamental para fortalecer cada vez mais a rede de proteção”, afirmou.

Heloísa Aguiar, primeira secretária de Estado da Mulher do Rio de Janeiro, ressaltou a importância de levar o debate sobre a violência de gênero para diferentes espaços da sociedade.

“Trazer o enfrentamento à violência contra as mulheres para o dia a dia é fundamental para transformar essa realidade. Iniciativas como este fórum fortalecem o debate e mostram a importância da união entre poder público, sociedade civil e instituições na construção de uma rede cada vez mais forte de proteção às mulheres”, disse.

Entre os participantes do evento esteve a fundadora da Rede Colmeia de Maricá, Thaísa Muniz, que destacou a importância da troca de experiências e da construção de propostas práticas para o enfrentamento da violência. “Espaços como este são fundamentais para ouvir experiências, promover o diálogo e construir ações práticas. É dessa forma que conseguimos avançar no enfrentamento à violência contra a mulher e fortalecer a rede de proteção”, concluiu.