"Nanado" possui extensa ficha criminal por crimes patrimoniais, incluindo uma prisão anterior por furto de veículosFoto: Reprodução Programa do MEDINA / TV Mais Brasil
Polícia Civil prende ladrão de carros da marca Fiat em Maricá, Saquarema, Casimiro de Abreu e outras cidades do estado
Vulgo "Nanado"nfoi capturado em casa durante operação da 82ª DP; o veículo que ele usava nos crimes foi apreendido
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Prefeitura de Maricá amplia ações de combate à violência contra a mulher
Um Fórum reuniu especialistas, gestores públicos e lideranças femininas para debater políticas de proteção e garantia de direitos das mulheres
Prefeitura de Maricá entrega aluguel social para famílias em situação de vulnerabilidade
Auxílio fornece apoio temporário para o pagamento do aluguel e fortalece a proteção social no município
Inscrições abertas para atividades físicas gratuitas voltadas a crianças e adolescentes em Maricá
Aulas da modalidade conhecida como 'Funcional Kids' fortalecem a coordenação motora, o equilíbrio e incentivam hábitos saudáveis
Maricá leva programação gratuita de férias ao Planetário de Itaipuaçu
As sessões de cúpula, observação do céu, experiências interativas e palestras contando histórias das estrelas começam a partir desta sexta-feira
Diego Quaquá, Presidente estadual do PT defende unidade política no Rio e confirma apoio à chapa liderada por Lula e Eduardo Paes
O político afirmou a importância da união das forças políticas progressistas para consolidar um projeto de reconstrução do estado, fortalecendo o desenvolvimento e reduzindo as desigualdades sociais
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