"Nanado" possui extensa ficha criminal por crimes patrimoniais, incluindo uma prisão anterior por furto de veículos - Foto: Reprodução Programa do MEDINA / TV Mais Brasil

"Nanado" possui extensa ficha criminal por crimes patrimoniais, incluindo uma prisão anterior por furto de veículosFoto: Reprodução Programa do MEDINA / TV Mais Brasil

Publicado 10/07/2026 18:44 | Atualizado 10/07/2026 18:46

Maricá - A Polícia Civil prendeu, na manhã desta sexta-feira (10), Leonardo Rodrigues Mançano dos Santos, de 32 anos, conhecido como “Nanado”, apontado pelas investigações como o principal autor de furtos de veículos da marca Fiat em Maricá, Saquarema, Casimiro de Abreu e outras cidades do estado.

A ação foi realizada por agentes da 82ª DP (Maricá), coordenados pelo delegado titular, Dr. Marcelo Machado, em cumprimento a um mandado de prisão preventiva pelos crimes de furto qualificado de veículos e associação criminosa.

Segundo informações, a prisão é resultado de um trabalho de inteligência que contou com análise de imagens, cruzamento de informações e apoio da 124ª DP (Saquarema), do CIOSP de Maricá e da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Durante a operação, os agentes localizaram o suspeito em sua residência e apreenderam o veículo utilizado como apoio nos furtos.

De acordo com as investigações, “Nanado” possui extensa ficha criminal por crimes patrimoniais, incluindo uma prisão anterior por furto de veículos. As investigações prosseguem para identificar outros integrantes do grupo criminoso.