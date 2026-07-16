Cadastro para profissionais do audiovisual na cidade de Maricá, aberto - Foto: Elsson Campos

Cadastro para profissionais do audiovisual na cidade de Maricá, abertoFoto: Elsson Campos

Publicado 16/07/2026 17:43

Maricá - A Prefeitura de Maricá abriu inscrições para o cadastro de profissionais locais interessados em atuar em produções apoiadas pela Maricá Film Commission, que podem ser feitas por meio do link: https://goo.su/U9R3PNn . A iniciativa da Companhia de Cultura e Turismo de Maricá (MARÉ) tem como objetivo ampliar o banco de talentos do município, facilitar a contratação de mão de obra local e fortalecer a cadeia produtiva do audiovisual na cidade.

Para o presidente da MARÉ, Antonio Grassi, o cadastro representa mais um passo na consolidação de Maricá como referência para o setor audiovisual.

“Fortalecer o audiovisual também significa criar oportunidades para quem vive e trabalha em Maricá. Esse cadastro aproxima os profissionais locais das produções que chegam ao município e contribui para consolidar uma cadeia produtiva cada vez mais qualificada e conectada com o desenvolvimento da cidade”, afirmou.

O cadastro é aberto a técnicos, artistas, produtores, profissionais de equipes de apoio, fornecedores e demais trabalhadores que integrem a cadeia produtiva do audiovisual e estejam aptos a prestar serviços em produções cinematográficas, televisivas, publicitárias e em outros formatos audiovisuais realizados em Maricá.