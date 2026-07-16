Cadastro para profissionais do audiovisual na cidade de Maricá, abertoFoto: Elsson Campos
Maricá abre cadastro para profissionais do audiovisual atuarem em produções na cidade
Iniciativa da Maricá Film Commission fortalece a mão de obra local e amplia banco de talentos do setor
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Maricá reforça conscientização e prevenção às hepatites virais no Julho Amarelo
Campanha amplia o acesso à informação, testagem rápida e medidas preventivas em toda a cidade
Maricá avança no processo de armamento da Guarda Municipal
Primeira etapa da habilitação ocorre nesta semana com avaliação psicológica de todo o efetivo, seguindo os parâmetros da Polícia Federal
Maricá abre inscrições para oficina gratuita de Filmagem e Edição
Atividade da Casa da Juventude do distrito Centro oferece formação prática em produção audiovisual e edição de vídeos
Maricá reúne turismo, cultura e gastronomia no Curta Itaocaia edição julina
Evento apresentou atrativos naturais, empreendedores locais e experiências do circuito rural de Itaocaia Valley
Polícia Civil prende ladrão de carros da marca Fiat em Maricá, Saquarema, Casimiro de Abreu e outras cidades do estado
Vulgo "Nanado"nfoi capturado em casa durante operação da 82ª DP; o veículo que ele usava nos crimes foi apreendido
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