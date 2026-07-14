Casa da Juventude ? Polo Centro Endereço: Rua Prefeito Joaquim Mendes, 611 - Araçatiba Inscrições: Presenciais na unidadeFoto: Divulgação
Maricá abre inscrições para oficina gratuita de Filmagem e Edição
Atividade da Casa da Juventude do distrito Centro oferece formação prática em produção audiovisual e edição de vídeos
Maricá abre inscrições para oficina gratuita de Filmagem e Edição
Atividade da Casa da Juventude do distrito Centro oferece formação prática em produção audiovisual e edição de vídeos
Maricá reúne turismo, cultura e gastronomia no Curta Itaocaia edição julina
Evento apresentou atrativos naturais, empreendedores locais e experiências do circuito rural de Itaocaia Valley
Polícia Civil prende ladrão de carros da marca Fiat em Maricá, Saquarema, Casimiro de Abreu e outras cidades do estado
Vulgo "Nanado"nfoi capturado em casa durante operação da 82ª DP; o veículo que ele usava nos crimes foi apreendido
Prefeitura de Maricá amplia ações de combate à violência contra a mulher
Um Fórum reuniu especialistas, gestores públicos e lideranças femininas para debater políticas de proteção e garantia de direitos das mulheres
Prefeitura de Maricá entrega aluguel social para famílias em situação de vulnerabilidade
Auxílio fornece apoio temporário para o pagamento do aluguel e fortalece a proteção social no município
Inscrições abertas para atividades físicas gratuitas voltadas a crianças e adolescentes em Maricá
Aulas da modalidade conhecida como 'Funcional Kids' fortalecem a coordenação motora, o equilíbrio e incentivam hábitos saudáveis
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.