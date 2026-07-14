Casa da Juventude ? Polo Centro Endereço: Rua Prefeito Joaquim Mendes, 611 - Araçatiba Inscrições: Presenciais na unidade - Foto: Divulgação

Casa da Juventude ? Polo Centro Endereço: Rua Prefeito Joaquim Mendes, 611 - Araçatiba Inscrições: Presenciais na unidadeFoto: Divulgação

Publicado 14/07/2026 10:02 | Atualizado 14/07/2026 10:03

Maricá - A Prefeitura de Maricá abriu inscrições para a Oficina de Filmagem e Edição da Casa da Juventude do distrito Centro. A iniciativa é voltada para jovens interessados em desenvolver habilidades na área audiovisual e ampliar conhecimentos sobre produção de conteúdo digital. As inscrições podem ser realizadas presencialmente na unidade, localizada na Rua Prefeito Joaquim Mendes, nº 611, em Araçatiba.

Realizada pela Secretaria de Juventude e Participação Popular, a oficina proporcionará aos participantes aulas práticas sobre técnicas de gravação, enquadramento, captação de imagens e edição de vídeos, utilizando ferramentas e recursos que contribuem para a criação de conteúdos com mais qualidade e criatividade.

“Nosso objetivo é fazer com que os jovens tenham acesso à formação de qualidade e às novas tecnologias. A oficina de Filmagem e Edição prepara os participantes para uma demanda crescente do mercado audiovisual, ampliando oportunidades de geração de renda, empreendedorismo e inserção profissional”, destacou a secretária de Juventude e Participação Popular, Andressa Santos.