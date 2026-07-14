Armamento da Guarda Municipal de Maricá avança - Foto: Divulgação

Armamento da Guarda Municipal de Maricá avançaFoto: Divulgação

Publicado 14/07/2026 10:45 | Atualizado 14/07/2026 10:47

Maricá - A Prefeitura de Maricá avança no projeto de armamento da Guarda Municipal. Entre os dias 18 e 21 de julho, todo o efetivo da corporação passará por uma avaliação psicológica obrigatória, exigência da Polícia Federal para a concessão do porte de arma institucional. Após essa etapa, os agentes aptos passarão por um programa completo de capacitação técnica e treinamento prático, que inclui instruções sobre legislação aplicada, uso diferenciado da força, segurança no manuseio do armamento e fundamentos de tiro, além de avaliações práticas e teóricas.

“Estamos conduzindo esse trabalho com responsabilidade, planejamento e absoluto respeito aos critérios técnicos e legais exigidos para o porte de arma de fogo. A decisão de avaliar os 385 agentes demonstra o compromisso com um processo amplo, criterioso e transparente, que prioriza a segurança dos próprios guardas municipais e da população”, destacou o secretário de Segurança Cidadã, Julio Veras.

O armamento visa ampliar a capacidade de pronta-resposta a ocorrências de maior complexidade e intensificar a atuação integrada com outras forças de segurança. Para dar suporte à nova realidade operacional nas ruas, o município criou o Grupamento de Ocupação Democrática Armada do Território (GODAT), que busca consolidar a atuação da guarda armada e fortalecer a proteção territorial de Maricá.

“O armamento institucional exige preparo, equilíbrio e responsabilidade. Nosso objetivo é valorizar a Guarda Municipal e garantir que os profissionais estejam devidamente avaliados e capacitados para exercer suas funções com segurança plena”, completou o secretário.

Investimentos em segurança integrada

Os avanços na segurança pública de Maricá acompanham investimentos estratégicos nessa área, como a construção da Cidade da Segurança. O complexo vai abranger estruturas de treinamento, capacitação e o novo Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), equipado com câmeras inteligentes e monitoramento em tempo real.