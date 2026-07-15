Ação de saúde contra às hepatites virais - Foto: Divulgação

Ação de saúde contra às hepatites viraisFoto: Divulgação

Publicado 15/07/2026 10:15 | Atualizado 15/07/2026 10:15

Maricá - A Prefeitura de Maricá intensificou as ações de conscientização sobre as hepatites virais durante a campanha Julho Amarelo. A iniciativa leva aos moradores atividades de orientação, prevenção e incentivo ao diagnóstico precoce, reforçando a importância do acesso aos serviços de saúde e do tratamento adequado em toda a cidade.

A programação teve início no dia 9 de julho, com uma palestra educativa no Ambulatório Péricles Siqueira. Durante o encontro, foram apresentadas informações sobre os principais tipos de hepatites virais, formas de transmissão, sintomas e a importância da testagem. A atividade reuniu usuários e profissionais da rede municipal, promovendo esclarecimentos e incentivando o cuidado permanente.

“As ações do Julho Amarelo são fundamentais para ampliar a conscientização da população e incentivar o diagnóstico precoce, que faz toda a diferença no sucesso do tratamento. Nosso compromisso é fortalecer as estratégias de prevenção, ampliar o acesso à testagem e o acompanhamento especializado”, destacou o secretário de Saúde, Marcelo Velho.

As hepatites virais são infecções que atingem o fígado e, em muitos casos, evoluem de forma silenciosa, sem apresentar sintomas aparentes. A hepatologista Juliana Abuzaid ressalta que o diagnóstico precoce é essencial para aumentar as chances de sucesso no tratamento e evitar complicações.

“Embora o Julho Amarelo seja um importante marco de conscientização, esse trabalho acontece em Maricá durante todo o ano, porque prevenir, diagnosticar e tratar precocemente salva vidas e reduz o impacto das hepatites virais na saúde pública”, acrescentou.

Ações de prevenção continuam

Dando continuidade à campanha, está sendo realizada uma ação de saúde nesta quarta-feira (15), na Praça Orlando de Barros Pimentel, no Centro. A programação contará com testagem rápida para hepatites virais, orientações à população e distribuição de preservativos, ampliando o acesso às medidas de prevenção.

Em Maricá, a população conta com testagem contínua para hepatites virais em todas as Unidades de Saúde da Família (USFs) e no Serviço de Atendimento Especializado (SAE), localizado em Araçatiba, fortalecendo a prevenção e o diagnóstico precoce. Os exames são realizados por livre demanda, sem a necessidade de agendamento prévio.