A reta final começa agora, e o primeiro passo pode ser a sua inscrição para ingressar no Ensino Superior - Foto: Programa do MEDINA / TV Mais Brasil

A reta final começa agora, e o primeiro passo pode ser a sua inscrição para ingressar no Ensino SuperiorFoto: Programa do MEDINA / TV Mais Brasil

Publicado 20/07/2026 17:15 | Atualizado 20/07/2026 17:17

Maricá - Ainda dá tempo de transformar o sonho da universidade em realidade. Pensando em quem deseja aproveitar os últimos meses de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), o Pré-ENEM Popular Iara Iavelberg está com 250 vagas abertas para o Intensivo 2026, um curso gratuito voltado à revisão dos principais conteúdos cobrados na prova.

Criado em 2016, o Pré-ENEM Popular Iara Iavelberg se consolidou como uma das mais importantes iniciativas de educação popular de Maricá. Ao longo de sua trajetória, o projeto já contribuiu para a aprovação de mais de mil estudantes em universidades públicas e privadas, reafirmando seu compromisso com a democratização do acesso ao ensino superior e transformando a vida de centenas de jovens e adultos por meio da educação.

As aulas terão início no dia 4 de agosto e serão realizadas em quatro polos do município: Centro, Itaipuaçu, Inoã e São José do Imbassaí. O objetivo é oferecer uma preparação focada e estratégica para os estudantes que querem chegar mais preparados ao ENEM.

Ao longo do Intensivo, os alunos terão acesso a aulas direcionadas aos conteúdos que mais costumam ser exigidos no exame, além de orientações que auxiliam na organização dos estudos durante a reta final da preparação.

As vagas estão distribuídas da seguinte forma:

* Centro: 160 vagas

* Itaipuaçu: 50 vagas

* Inoã: 30 vagas

* São José do Imbassaí: 10 vagas

Por serem vagas limitadas, a orientação é que os interessados realizem a inscrição o quanto antes. Caso todas as vagas sejam preenchidas, os candidatos poderão integrar uma lista de espera.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas por meio do formulário eletrônico disponível no link:

O Pré-ENEM Popular Iara Iavelberg é uma iniciativa que amplia o acesso à educação e fortalece a preparação de estudantes que sonham em ingressar no ensino superior. O Intensivo representa uma nova oportunidade para quem acredita que ainda é possível conquistar uma vaga na universidade este ano.