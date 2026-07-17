Programa Voar é para Todos vai gerar empregos em Maricá - Foto; Divulgação

Programa Voar é para Todos vai gerar empregos em MaricáFoto; Divulgação

Publicado 17/07/2026 16:38

Maricá - A Prefeitura de Maricá regulamentou, na quarta-feira (15), o programa Voar é para Todos. A iniciativa torna o município o primeiro do país a financiar integralmente a formação de pilotos comerciais e mecânicos de manutenção aeronáutica para os jovens da cidade, por meio de parceria entre a Secretaria de Educação e a Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar).

O programa poderá oferecer, anualmente, até 20 vagas para a formação de Piloto Comercial, incluindo as habilitações de Voo por Instrumentos (IFR) e Multimotor Terrestre (MLTE), além de até 50 vagas para Mecânico de Manutenção Aeronáutica (MMA), com habilitações em Célula, Grupo Motopropulsor e Aviônicos. As inscrições, o cronograma, a documentação exigida e os critérios do processo seletivo serão divulgados posteriormente em edital próprio.

“Com o Voar é para Todos, Maricá amplia as oportunidades de acesso à educação profissional em uma área estratégica e de alta tecnologia. Estamos democratizando uma formação que, historicamente, sempre foi restrita pelo alto custo, permitindo que jovens do município possam construir uma carreira na aviação civil e na indústria aeroespacial. É um investimento no futuro da nossa juventude e no desenvolvimento econômico da cidade, preparando profissionais para acompanhar o crescimento do Aeroporto de Maricá e de todo o ecossistema aeronáutico da cidade”, destacou o secretário de Educação, professor Rodrigo Moura.

O presidente da Codemar, Julio Urdangarin, ressaltou o impacto da iniciativa para o crescimento de Maricá.

“O programa representa um importante instrumento de desenvolvimento econômico, geração de empregos e fortalecimento da infraestrutura de transporte em Maricá. Com a qualificação de pilotos e mecânicos, reduzimos o déficit de mão de obra especializada, ampliamos a oferta de empregos de alta qualificação, estimulamos o desenvolvimento regional e promovemos inclusão social”, acrescentou.

Formação acompanha expansão da aviação na cidade

O Aeroporto de Maricá ampliou sua operação, impulsionado, principalmente, pelo crescimento dos voos offshore. Entre 2022 e 2025, o transporte aéreo de profissionais para plataformas de petróleo e gás em alto-mar cresceu 396%. No mesmo período, o número de operações aéreas passou de 4.830 para 18.363, enquanto a movimentação de passageiros saltou de 16.265 para 156.287.

Além dos investimentos na infraestrutura aeroportuária, Maricá mantém parceria com a Empresa de Desenvolvimento Aeronáutico (DESAER) para pesquisa, desenvolvimento e futura produção de aeronaves. A formação de mecânicos de manutenção aeronáutica, capacitados para atuar em aviões e helicópteros, também contribuirá para estruturar no município uma área de manutenção dessas aeronaves, serviço que atualmente é realizado, em grande parte, fora da cidade.