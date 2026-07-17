'Traje de Gala' simboliza nova fase da escola que chegou ao Especial - Divulgação/ Fausto Eduardo

'Traje de Gala' simboliza nova fase da escola que chegou ao EspecialDivulgação/ Fausto Eduardo

Publicado 17/07/2026 16:21

Maricá - A União de Maricá apresentou sua nova camisa oficial em parceria com a Kappa. Batizada de “Traje de Gala”, a campanha celebra dois marcos históricos da agremiação: a chegada ao Grupo Especial e os 20 anos de parceria do mestre-sala Julinho Nascimento e da porta-bandeira Rute Alves, que serão completados durante 2027.

Para a União de Maricá, essa conquista tem um significado especial: no próximo ano, a escola vai desfilar o enredo “Utopia Brasil: Darcy Ribeiro”, que celebra justamente a ideia de que sonhar grande é o primeiro passo para transformar a realidade. É com esse mesmo espírito que a agremiação viveu sua trajetória até aqui, saindo da Intendente Magalhães, passando pela Série Ouro e chegando ao Grupo Especial.

Com predominância da cor preta e detalhes dourados, a camisa simboliza a elegância, a tradição e o novo patamar vivido pela escola. O modelo já está disponível para venda na loja virtual oficial da agremiação, no endereço https://lojauniaodemarica.com.br/. A campanha destaca a trajetória de Julinho e Rute, referências do carnaval brasileiro e protagonistas da história recente da União de Maricá. Juntos, eles estrelam as imagens de lançamento, reforçando a conexão entre a identidade da escola e a excelência apresentada na avenida.

Presidente da escola, Matheus Santos destacou a importância da parceria com uma das maiores marcas esportivas do mundo e o simbolismo da homenagem ao casal.

“É motivo de muito orgulho ver a União de Maricá vivendo essa nova fase ao lado de uma gigante mundial como a Kappa. Chegamos ao Grupo Especial construindo uma história pautada pelo trabalho, pela seriedade e pelo respeito à nossa comunidade. E essa parceria representa exatamente esse crescimento. Também é uma alegria enorme homenagear Julinho e Rute, dois artistas que se confundem com a história da nossa festa e que completam 20 anos de uma parceria de muito talento”, disse Matheus.

Julinho Nascimento afirmou que participar da campanha torna essa conquista ainda mais marcante para sua trajetória na agremiação. O mestre-sala lembrou que a homenagem acontece justamente na temporada em que ele e Rute completam duas décadas defendendo o mesmo pavilhão. Para ele, a campanha eterniza um capítulo histórico tanto para o casal quanto para a União de Maricá.

“É uma honra muito grande ser escolhido para representar essa fase tão especial da União de Maricá. Celebrar os nossos 20 anos de parceria justamente na temporada em que a escola estreia no Grupo Especial torna tudo ainda mais emocionante. Essa campanha traduz esse respeito à nossa história e o orgulho de defender esse pavilhão”, destacou Julinho.

Rute Alves também celebrou a homenagem e destacou o significado da campanha para a trajetória construída ao lado de Julinho. A porta-bandeira ressaltou que a longevidade da parceria é resultado de muito trabalho, respeito e dedicação. Ela afirmou que viver essa conquista na estreia da escola no Grupo Especial torna a celebração ainda mais emocionante.

“É uma homenagem que nos emociona porque celebra uma caminhada construída com muito trabalho, cumplicidade e amor pela dança do mestre-sala e da porta-bandeira. Ver a União de Maricá chegando ao Grupo Especial e poder viver essa conquista vestindo uma camisa tão bonita torna essa temporada ainda mais especial para nós”, comentou Rute.

A campanha “Traje de Gala” integra as ações da União de Maricá para marcar sua estreia no Grupo Especial e reforça a parceria com a Kappa, unindo identidade e inovação em um produto que celebra uma das etapas mais importantes da história da escola.