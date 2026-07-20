Ampliação do atendimento do CadUnico - Foto: Divulgação

Ampliação do atendimento do CadUnicoFoto: Divulgação

Publicado 20/07/2026 12:12 | Atualizado 20/07/2026 12:13

Maricá - O mutirão de atualização do Cadastro Único (CadÚnico), realizado pela Prefeitura de Maricá em Itaipuaçu no sábado (18), mobilizou moradores no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do bairro. A ação, promovida pela Secretaria de Assistência Social e Cidadania, integra a estratégia de descentralização dos serviços públicos, levando atendimentos para dentro das comunidades também aos sábados.

A iniciativa tem como objetivo facilitar o acesso da população aos serviços socioassistenciais, especialmente das famílias que não conseguem comparecer às unidades durante a semana. Além de agilizar o atendimento, o mutirão contribui para a regularização cadastral de moradores que dependem do CadÚnico para acessar benefícios sociais.

A secretária de Assistência Social e Cidadania, Dryene Tavares, destacou que os mutirões têm ajudado a ampliar o alcance dos atendimentos e reduzir filas de espera.

“Levar os mutirões para os bairros aos sábados tem sido uma forma de ampliar o atendimento, principalmente para aqueles que trabalham durante a semana e não conseguem comparecer às unidades no horário comercial. Tem dado muito certo e a resposta da população tem sido excelente. Atendemos dezenas de pessoas em Itaipuaçu e, diante desse sucesso, o cronograma seguirá para outras regiões da cidade nos próximos finais de semana”, afirmou a secretária.

A programação de atendimento especial continua no próximo sábado (25), no CRAS CEU Mumbuca. Esta etapa será voltada exclusivamente para moradores já cadastrados e referenciados nas unidades do CRAS CEU e do CRAS Centro.

Para atualizar o CadÚnico, é necessário apresentar os documentos originais de todos os moradores da residência: RG e CPF, Certidão de Nascimento ou Casamento, Carteira de Trabalho, quando houver, comprovante de residência recente e declaração escolar para menores de 18 anos.

Manter os dados atualizados é necessário para garantir a continuidade do acesso a benefícios sociais, como Bolsa Família, Tarifa Social de Energia Elétrica, Benefício de Prestação Continuada (BPC) e programas sociais municipais de Maricá.