Ampliação do atendimento do CadUnicoFoto: Divulgação
Maricá amplia atendimento do CadÚnico com mutirões nos bairros
Ação facilita a atualização cadastral das famílias e seguirá para outras regiões da cidade
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Campanha ‘Traje de Gala’ homenageia o casal de mestre-sala e porta-bandeira e marca novo momento da escola, com modelo disponível na loja virtual oficial
Luciano Rangel Júnior retorna à Câmara de Maricá e toma posse para o quarto mandato como vereador
Suplente do PDT assume a vaga deixada por Marco Ebenezer, licenciado para comandar a Secretaria de Igualdade, e reforça experiência no Legislativo municipal
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Iniciativa da Maricá Film Commission fortalece a mão de obra local e amplia banco de talentos do setor
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