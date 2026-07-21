"Nhonho" é preso pelos agentes da 82ª DP, de MaricáFoto: Reprodução Programa do MEDINA / TV Mais Brasil
Braço direito de traficante do Complexo do Caramujo é preso em operação da Polícia Civil
Conhecido como "Nhonho", suspeito foi capturado por agentes da 82ª DP de Maricá e cumprirá o restante de pena por condenação por tráfico de drogas
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