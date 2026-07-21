"Nhonho" é preso pelos agentes da 82ª DP, de Maricá - Foto: Reprodução Programa do MEDINA / TV Mais Brasil

"Nhonho" é preso pelos agentes da 82ª DP, de MaricáFoto: Reprodução Programa do MEDINA / TV Mais Brasil

Publicado 21/07/2026 16:02 | Atualizado 21/07/2026 16:04

Maricá - Policiais civis da 82ª DP (Centro de Maricá) prenderam, na última quinta-feira (16), Thiago Belchior dos Santos, de 34 anos, conhecido pelo apelido de “Nhonho”, apontado pelas investigações como um dos principais integrantes da hierarquia do tráfico de drogas no Complexo do Caramujo, em Niterói, ele estava organizando um esquema criminoso de domínio de território para atuação mp tráfico de drogas, na região de Chácaras de Inoã, no município de Maricá.

A captura ocorreu durante a Operação Contenção, ação coordenada em todo o estado do Rio de Janeiro com o objetivo de combater a expansão territorial de organizações criminosas. Segundo a Polícia Civil, o suspeito ocupava a função de braço direito do traficante conhecido como “Tineném”, liderança ligada à facção Comando Vermelho.

De acordo com as investigações, Thiago vinha sendo monitorado pelos agentes e foi localizado em um dos acessos ao Complexo do Caramujo. Ele foi abordado sem oferecer resistência e conduzido à sede da 82ª DP, em Maricá, onde foi cumprido o mandado de prisão.

Com ele, os agentes apreenderam drogas e uma espingarda calibre 12. Ele foi condenado a nove anos de prisão em regime fechado pelo crime de tráfico de drogas.

A prisão representa um importante avanço no combate ao crime organizado na região. Informações do setor de inteligência indicam que criminosos ligados ao Complexo do Caramujo estariam tentando expandir sua atuação para a Comunidade Parque Vera Cruz, no bairro Chácara de Inoã, em Maricá.

O preso foi encaminhado ao sistema prisional.