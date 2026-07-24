Agressor de mulher, preso - Foto: Reprodução Programa do MEDINA / TV Mais Brasil

Agressor de mulher, presoFoto: Reprodução Programa do MEDINA / TV Mais Brasil

Publicado 24/07/2026 10:49 | Atualizado 24/07/2026 11:06

Maricá - Agentes da 82ª DP (Centro de Maricá) em ação em conjunta com a Guarda Municipal prenderam em flagrante, no fim da tarde de quinta-feira (23), um homem de 46 anos por descumprir uma medida protetiva de urgência.

O homem estava proibido por Lei de manter qualquer tipo de contato com a vítima, a ex-companheira.



Roberto Barbato de Faria, foi preso em um restaurante na Rua Assis Coelho da Silva, no bairro Divinéia, na Região da Barra de Maricá.



Histórico de ameaças e descumprimento da medida protetiva:

A vítima procurou a delegacia para relatar que recebendo mensagens com graves ameaças e intimidações, em desrespeito à medida protetiva concedida pela Justiça. Nas mensagens, o homem ameaçou a agredir a ex-mulher, incendiar sua casa e ainda fazer falsas denúncias contra ela, demonstrando, segundo os investigadores, total desrespeito à decisão judicial.



Após o registro da ocorrência, equipes da 82ª DP e da Guarda Municipal iniciaram diligências e conseguiram localizar o suspeito, que foi preso em flagrante sem oferecer resistência.



O agressor, Roberto Barbato de Faria já possui vasto histórico de descumprimento da mesma medida protetiva, fato registrado em uma ocorrência anterior.



O acusado permanece preso e já está a disposição do sistema prisional.