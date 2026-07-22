Elemento presoFoto: Reprodução
O preso, identificado como Antonio Paz da Silva Neto, era alvo de um mandado de prisão preventiva expedido pelo Juízo de Violência Doméstica e Especial Adjunto Criminal da Comarca de Arraial do Cabo, no âmbito de investigação que apura o crime previsto no artigo 121, § 2º, do Código Penal.
De acordo com as investigações, a vítima vivia um relacionamento marcado por agressões físicas, ameaças de morte e comportamento controlador e possessivo por parte do investigado. No episódio que deu origem ao inquérito, o homem teria agredido a companheira com socos, chutes e tapas, atingindo principalmente o rosto da vítima.
Ainda segundo a Polícia Civil, durante as agressões, o suspeito teria utilizado o cabo de um carregador de celular para tentar estrangulá-la, enquanto afirmava que iria matá-la.
A mulher conseguiu pedir ajuda à Patrulha Maria da Penha por meio de uma mensagem enviada via WhatsApp. Ao perceber o pedido de socorro, o investigado teria destruído o aparelho celular da vítima e fugido antes da chegada da equipe policial.
Sob a coordenação do delegado titular da 132ª DP, Dr. Fábio Corsino Freire, os agentes realizaram diligências e levantamentos de inteligência que permitiram localizar o suspeito na Rua José Chianeli, no bairro Itapeba, em Maricá, onde o mandado judicial foi cumprido.
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