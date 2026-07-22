Elemento preso - Foto: Reprodução

Elemento presoFoto: Reprodução

Publicado 22/07/2026 14:27

Maricá - A Polícia Civil prendeu, na tarde desta terça-feira (21), um homem investigado por tentativa de homicídio qualificado contra a própria companheira. A ação foi realizada por agentes da 132ª DP (Arraial do Cabo), que localizaram o suspeito no bairro de Itapeba, em Maricá, após um trabalho de inteligência e monitoramento.



O preso, identificado como Antonio Paz da Silva Neto, era alvo de um mandado de prisão preventiva expedido pelo Juízo de Violência Doméstica e Especial Adjunto Criminal da Comarca de Arraial do Cabo, no âmbito de investigação que apura o crime previsto no artigo 121, § 2º, do Código Penal.



De acordo com as investigações, a vítima vivia um relacionamento marcado por agressões físicas, ameaças de morte e comportamento controlador e possessivo por parte do investigado. No episódio que deu origem ao inquérito, o homem teria agredido a companheira com socos, chutes e tapas, atingindo principalmente o rosto da vítima.



Ainda segundo a Polícia Civil, durante as agressões, o suspeito teria utilizado o cabo de um carregador de celular para tentar estrangulá-la, enquanto afirmava que iria matá-la.



A mulher conseguiu pedir ajuda à Patrulha Maria da Penha por meio de uma mensagem enviada via WhatsApp. Ao perceber o pedido de socorro, o investigado teria destruído o aparelho celular da vítima e fugido antes da chegada da equipe policial.



Sob a coordenação do delegado titular da 132ª DP, Dr. Fábio Corsino Freire, os agentes realizaram diligências e levantamentos de inteligência que permitiram localizar o suspeito na Rua José Chianeli, no bairro Itapeba, em Maricá, onde o mandado judicial foi cumprido.

Após os procedimentos de polícia judiciária, Antonio Paz da Silva Neto permaneceu preso e foi colocado à disposição da Justiça para responder pelas acusações.

Nossa redação tentou entrar em contato com a defesa do acusado, para divulgar a sua versão, porém até a publicação desta matéria não tivemos retorno.





