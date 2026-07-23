Rede municipal atinge 68% de crianças alfabetizadas em Maricá - Foto: Divulgação

Rede municipal atinge 68% de crianças alfabetizadas em MaricáFoto: Divulgação

Publicado 23/07/2026 20:03 | Atualizado 23/07/2026 20:05

Maricá - A Prefeitura de Maricá alcançou, em 2026, um crescimento expressivo nos índices de alfabetização da rede municipal de ensino. Segundo dados do Avalia RJ, sistema de avaliação e monitoramento da aprendizagem do Governo do Estado do Rio de Janeiro, o município elevou o percentual de crianças alfabetizadas na idade certa de 56,6% para 68%, superando as médias estadual e nacional, ambas em torno de 66%.

Por meio da Secretaria de Educação, o município ampliou a oferta da Educação Infantil e fortaleceu metodologias voltadas à alfabetização na idade adequada. O avanço é resultado do trabalho integrado desenvolvido pelas equipes pedagógicas no dia a dia das unidades escolares.

"O avanço da taxa de alfabetização reflete o empenho e a dedicação de toda a nossa rede municipal de ensino. Seguimos investindo continuamente na aprendizagem dos estudantes desde os primeiros anos escolares para garantir uma educação pública de excelência e ampliar as oportunidades para as nossas crianças", destacou o secretário de Educação, professor Rodrigo Moura.

Os avanços da educação maricaense também se destacam na Educação de Jovens, Adultos e Idosos (EJAI), que se tornou referência nacional por suas práticas pedagógicas inclusivas. Em reconhecimento a esse trabalho de transformação social, o município foi contemplado pelo Ministério da Educação (MEC) com a Medalha Paulo Freire, honraria concedida a iniciativas exemplares na garantia do direito à educação e na promoção da inclusão.

Estrutura e inovação pedagógica

Com investimentos contínuos na educação, Maricá estruturou uma rede municipal de ensino que atende atualmente mais de 30 mil estudantes em 90 unidades escolares. Além do fortalecimento da infraestrutura, o município se destaca pelo Programa de Educação em Tempo Integral, que adota um modelo trilíngue. A iniciativa inclui o mandarim na rotina dos estudantes e amplia o acesso a línguas estrangeiras com o ensino de inglês, espanhol, francês e alemão, promovendo uma formação global desde os primeiros anos.