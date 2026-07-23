Rede municipal atinge 68% de crianças alfabetizadas em MaricáFoto: Divulgação
Maricá eleva índice de alfabetização e supera média do Brasil
Rede municipal atinge 68% de crianças alfabetizadas na idade certa, segundo o Avalia RJ 2026
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Maricá promove 3ª etapa do Circuito de Pesca Esportiva
O evento acontece no próximo sábado e domingo na Orla de Bambuí, com competição, circuito infantil, atrações culturais e atividades para toda a família
Suspeito de tentar matar a companheira é preso pela Polícia Civil em Maricá
Investigado por homicídio qualificado foi localizado por agentes da 132ª DP de Arraial do Cabo após trabalho de inteligência
Maricá recebe Campeonato Estadual de Kung Fu próximo sábado
Competição na Arena Itaipuaçu apresenta disputas em seis modalidades e fortalece o calendário esportivo do município
Braço direito de traficante do Complexo do Caramujo é preso em operação da Polícia Civil
Conhecido como "Nhonho", suspeito foi capturado por agentes da 82ª DP de Maricá e cumprirá o restante de pena por condenação por tráfico de drogas
Pré-ENEM Popular abre 250 vagas para o Intensivo 2026
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