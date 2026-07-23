3ª Etapa do Circuito de Pesca Esportiva - Foto: Divulgação

3ª Etapa do Circuito de Pesca EsportivaFoto: Divulgação

Publicado 23/07/2026 11:09 | Atualizado 23/07/2026 11:09

Maricá - A Prefeitura de Maricá realiza neste fim de semana (25 e 26), na Orla de Bambuí, a 3ª Etapa do Circuito de Pesca Esportiva. O evento reúne pescadores em uma disputa que valoriza a tradição da pesca no município e também oferece atividades gratuitas para crianças, atrações culturais e opções de lazer para moradores e visitantes.

O secretário de Pesca, Xandi de Bambuí, ressaltou que o evento fortalece a relação da cidade com a pesca esportiva e amplia o acesso da população a atividades de lazer e educação ambiental.

“A pesca faz parte da história de Maricá e este circuito é uma forma de valorizar essa tradição, aproximando moradores e visitantes de uma prática que integra a identidade do nosso município. Mais do que uma competição, o evento oferece uma programação para toda a família e reforça o compromisso com a preservação ambiental e a pesca esportiva responsável.”

A programação começa no sábado (25), às 13h, com o 1º Circuito dos Pequenos Pescadores, destinado a crianças de 6 a 12 anos previamente inscritas. A atividade será realizada no sistema “pesque e solte”, incentivando a educação ambiental e o contato dos pequenos com a pesca de forma consciente. O dia também contará com quadrilha da terceira idade, apresentações culturais e show musical.

No domingo (26), a Orla de Bambuí será palco da disputa da 3ª Etapa do Circuito de Pesca Esportiva, que reunirá pescadores em busca dos melhores resultados. Após a competição, o público acompanhará a pesagem dos peixes, a premiação dos vencedores e uma apresentação musical que encerra o evento.

Além das atividades principais, os visitantes poderão aproveitar, durante os dois dias, praça de alimentação, feira de artesanato e outros espaços de lazer preparados para receber toda a família.