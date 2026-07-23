Serviço é realizado pela CODENI após obstrução da tubulação causada por obra da Ecovias Rio Minas - Divulgação

Serviço é realizado pela CODENI após obstrução da tubulação causada por obra da Ecovias Rio MinasDivulgação

Publicado 23/07/2026 16:21

Nova Iguaçu - Foram iniciados os reparos de recuperação da rede de esgoto da Travessa Leopoldo, em Comendador Soares. A intervenção está sendo executada pela Companhia de Desenvolvimento de Nova Iguaçu (CODENI), que substitui as manilhas comprometidas durante as obras de duplicação da Rodovia Presidente Dutra. Os materiais utilizados na obra foram disponibilizados pela Ecovias Rio Minas.

De acordo com a administração municipal, o problema surgiu após a execução de um muro de cortina atirantada, estrutura empregada para contenção de solo em escavações profundas. Durante esse procedimento, uma das manilhas da rede de esgoto foi perfurada e, posteriormente, recebeu injeção de concreto, provocando o bloqueio da tubulação.

Com a obstrução, o esgoto passou a retornar para imóveis da região, afetando moradores da Travessa Leopoldo. As reclamações levaram equipes da CODENI a realizar uma vistoria no local na última segunda-feira (20), quando foi constatado que o concreto havia interrompido o fluxo da rede.

Segundo o presidente da CODENI, Paulo César Souza, a inspeção confirmou que o transtorno começou após a execução da estrutura vinculada às obras de ampliação da Via Dutra. Ele informou que, após a identificação do problema, a Ecovias Rio Minas foi acionada e forneceu as novas manilhas e bica corrida necessárias para a realização do reparo na rede de esgoto.