São Gonçalo: dono dos estabelecimentos foi conduzido à 72ª DP (Mutuá), onde prestou depoimento - Reprodução/Internet

São Gonçalo: dono dos estabelecimentos foi conduzido à 72ª DP (Mutuá), onde prestou depoimentoReprodução/Internet

Publicado 22/07/2026 11:19

São Gonçalo - Uma ação da Diretoria de Desmontagem do Detran-RJ, em conjunto com a Polícia Civil, interditou e lacrou dois ferros-velhos irregulares nesta terça-feira (21), em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. Durante a fiscalização, os agentes localizaram peças vinculadas a um Volkswagen Virtus roubado no próprio município e a um Chevrolet Meriva furtado em Duque de Caxias.

A operação foi deflagrada após o setor de inteligência do departamento receber denúncias sobre o funcionamento clandestino dos dois endereços, que pertencem ao mesmo comerciante.

Na primeira loja, as equipes encontraram um acervo de componentes automotivos espalhados, incluindo a porta do Virtus roubado com a numeração original mantida. Em um segundo espaço, um terreno situado a cerca de 200 metros da loja principal, foram achadas diversas outras peças sem qualquer registro ou etiqueta de rastreabilidade exigida pela legislação.

O dono dos estabelecimentos foi conduzido à 72ª DP (Mutuá), onde prestou depoimento. Ele terá um prazo de 30 dias para apresentar as notas fiscais e comprovar a origem legal de todo o material recolhido. Caso a documentação não seja entregue no período determinado, os itens serão apreendidos e destinados ao credenciamento para reciclagem.

O Detran-RJ reforça que a população pode colaborar enviando denúncias sobre desmanches clandestinos pelo e-mail denuncia.desmonte@detran.rj.gov.br ou pelo Disque Denúncia, no telefone (21) 2253-1177.