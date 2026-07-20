São Gonçalo: maior espaço de lazer da cidade está localizado na Rua Formosa, nº 3352, no Boa Vista - Jonnathan Smith/Ascom

São Gonçalo: maior espaço de lazer da cidade está localizado na Rua Formosa, nº 3352, no Boa VistaJonnathan Smith/Ascom

Publicado 20/07/2026 15:23

São Gonçalo - O domingo de sol foi de muito movimento no Parque RJ Nosso Sonho. Famílias, esportistas e visitantes aproveitaram o dia para curtir as diversas opções de lazer do espaço, que também recebeu a Expo Feirando, evento que reuniu gastronomia, moda, negócios e entretenimento.

Produzida pela TB Eventos, com apoio institucional da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e da Fundação de Artes, Esporte e Lazer de São Gonçalo (Faelsg), a feira reuniu dezenas de barracas de empreendedores, que apresentaram uma grande variedade de produtos. Doces, bolos, peças de vestuário, artigos para casa, itens esportivos, artesanato e muitas outras opções estiveram à disposição do público, que também pôde aproveitar apresentações musicais ao vivo durante todo o evento.

Para Rodrigo Mello, da Hellcore Industries, iniciativas como essa fortalecem o empreendedorismo local e aproximam a população dos pequenos negócios. "São Gonçalo tem muitos empreendedores talentosos, e eventos como esse são fundamentais para dar visibilidade ao trabalho deles. Deveríamos ter cada vez mais iniciativas assim, onde os gonçalenses possam expor seus produtos e fazer contatos. Além disso, o clima estava muito agradável. Gostei bastante da experiência."



Além da feira, o parque registrou grande movimentação ao longo de todo o dia. As quadras ficaram lotadas, com a realização de campeonato de handbeach, enquanto dezenas de crianças se divertiam na cascata e nos demais espaços de lazer. Famílias aproveitaram gramados, áreas de convivência e toda a estrutura oferecida pelo Parque RJ Nosso Sonho, consolidado como um dos principais pontos de encontro e lazer de São Gonçalo.

Entre os frequentadores estava a aposentada Regina de Castro, que aproveitou o domingo ao lado dos netos. "Ter um espaço como esse em São Gonçalo faz toda a diferença para a nossa família. Poder trazer meus netos para brincar com segurança, passar um dia ao ar livre e ver eles se divertindo é uma experiência muito gostosa. O parque virou um lugar especial para nós e sempre que podemos estamos aqui." O Parque RJ Nosso Sonho, maior espaço de lazer de São Gonçalo, está localizado na Rua Formosa, nº 3352, no Boa Vista e funciona de terça a domingo, das 6h às 22h.