São Gonçalo: desobedecer a ordens de parada coloca em risco a vida do próprio condutor - Reprodução/Internet

São Gonçalo: desobedecer a ordens de parada coloca em risco a vida do próprio condutorReprodução/Internet

Publicado 18/07/2026 09:17

São Gonçalo — Um motociclista fugiu de uma blitz de fiscalização na tarde de ontem (17), no bairro Lagoinha. O caso aconteceu em frente à garagem da empresa de ônibus ABC. Durante a tentativa de fuga, um policial militar reagiu e efetuou disparos contra o condutor. Imagens gravadas por testemunhas e que circulam nas redes sociais mostram o momento exato da ação. Pelos vídeos, é possível observar que, caso o motociclista tenha sido baleado, o tiro o atingiria pelas costas. Até o momento, não há informações oficiais sobre o estado de saúde do piloto ou se ele chegou a dar entrada em alguma unidade hospitalar da região.

O episódio acende o alerta para os perigos da evasão de bloqueios policiais. Autoridades de segurança reforçam que desobedecer a ordens de parada em blitze coloca em risco a vida do próprio condutor, de pedestres e dos agentes. Além do risco iminente de acidentes e de confrontos armados, furar bloqueios policiais é considerado infração gravíssima pelo Código de Trânsito Brasileiro, gerando multas e apreensão do veículo. O caso do município de São Gonçalo segue sob investigação para apurar a conduta dos envolvidos.