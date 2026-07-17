São Gonçalo: "Quero mostrar que São Gonçalo tem muita coisa boa para oferecer", diz influenciadora do Complexo do Salgueiro - Divulgação/Ascom

São Gonçalo: "Quero mostrar que São Gonçalo tem muita coisa boa para oferecer", diz influenciadora do Complexo do Salgueiro Divulgação/Ascom

Publicado 17/07/2026 19:17

São Gonçalo - A cidade de São Gonçalo é conhecida por revelar talentos que conquistam o Brasil e o mundo. Da cidade saíram nomes como o jogador Vinicius Júnior, a rapper Azzy e o cantor Orochi. Agora, quem vem ganhando destaque é a influenciadora e estudante de Jornalismo Jamilly Alves, de 30 anos, moradora do Complexo do Salgueiro.

À frente do quadro “Fala Jamilly”, ela tem conquistado espaço nas redes sociais com vídeos sobre o cotidiano, turismo, eventos, entrevistas e histórias que acontecem na cidade e em diferentes regiões do estado. Com uma linguagem espontânea e próxima do público, o projeto já ultrapassou 1,3 milhão de visualizações no Instagram e reúne mais de 46 mil seguidores.

O crescimento do perfil também pode ser medido pelo alcance de seus conteúdos. Alguns vídeos já ultrapassaram a marca de 400 mil visualizações, resultado que ampliou sua atuação como criadora de conteúdo, apresentadora e parceira de marcas e empresas.

Antes de decidir seguir carreira na comunicação, Jamilly se formou em Nutrição. Apesar da graduação, percebeu que seu propósito estava em outra área. Hoje, cursa Jornalismo, sua segunda faculdade, e encontrou na comunicação a profissão que deseja seguir.

“Eu já era formada em Nutrição, mas percebi que meu lugar era na comunicação. Quero mostrar que São Gonçalo tem muita coisa boa para oferecer. O ‘Fala Jamilly’ nasceu para dar visibilidade às pessoas, aos lugares e às histórias da nossa cidade de uma forma leve e verdadeira”, afirma.