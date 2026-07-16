São Gonçalo: evento gratuito neste domingo, no Parque RJ Nosso Sonho - Renan Otto

São Gonçalo: evento gratuito neste domingo, no Parque RJ Nosso SonhoRenan Otto

Publicado 16/07/2026 15:09

São Gonçalo - No próximo domingo (19), o Parque RJ Nosso Sonho, no Boa Vista, irá receber a Expo Feirando, um evento que reúne gastronomia, moda, negócios e entretenimento. O evento é produzido pela TB Eventos e conta com o apoio institucional da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e da Fundação de Artes, Esporte e Lazer de São Gonçalo (Faelsg).

A Expo Feirando foi pensada para atender a todos os públicos, oferecendo uma mega feira com a participação de empreendedores da cidade, que vão expor produtos de vestuário, cosméticos, gastronomia, entre outras variedades. Além da comercialização de produtos, o evento oferece uma programação extensa, com aula esportiva, apresentações culturais, interações com o público infantil e sorteios.



Programação:



9h às 17h - Exposição de produtos nas tendas



9h - Aulão gratuito de ginástica;



10h e 12h40 - Interação com personagens de desenhos;



11h, 13h e 15h - Apresentações musicais;



14h - Show de mágica;



16h30 - Encerramento com sorteio e distribuição de brindes



