São Gonçalo: briga familiar em Silva Jardim terminou com atendimento no HEAT - Policia Civil/Ascom

São Gonçalo: briga familiar em Silva Jardim terminou com atendimento no HEATPolicia Civil/Ascom

Publicado 16/07/2026 13:36

São Gonçalo - Uma violenta discussão familiar no município de Silva Jardim, no interior do Rio, terminou com um homem gravemente ferido e sua cunhada atrás das grades. A gravidade do caso mobilizou equipes de saúde e segurança, levando à transferência do ferido para uma unidade de alta complexidade na Região Metropolitana.

A vítima, identificada como Alan Robson dos Santos, precisou ser transferida da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) local para o Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), em São Gonçalo. Por ser uma unidade de referência em traumas múltiplos da rede estadual, o hospital costuma receber os casos mais graves da região.

Agressão e prisão

O caso chegou ao conhecimento das autoridades na última quarta-feira (15), quando familiares da vítima procuraram a 120ª DP (Silva Jardim). Segundo o relato da mãe de Alan Robson à polícia, o filho foi brutalmente agredido pela cunhada com uma barra de ferro, que fugiu logo em seguida.

Após receber a denúncia, o delegado de plantão mobilizou os agentes em buscas pela cidade. Com o apoio de técnicas de inteligência e depoimentos de testemunhas, a suspeita, Erica da Conceição Félix, foi localizada e presa em flagrante. Os policiais também conseguiram apreender a barra de ferro utilizada no ataque. Na delegacia, Erica confessou ter desferido os golpes. Em sua defesa, alegou que agiu no calor do momento após uma discussão com o cunhado, afirmando ter sido insultada verbalmente por ele antes da agressão.

Próximos passos

Apesar da justificativa apresentada pela suspeita, a Polícia Civil a autuou em flagrante pelo crime de tentativa de homicídio. Erica passará por uma audiência de custódia, na qual o Poder Judiciário decidirá se ela continuará presa preventivamente ou se poderá responder ao processo em liberdade. O inquérito policial segue em andamento na 120ª DP para apurar em detalhes o que motivou e como de fato ocorreu a briga.