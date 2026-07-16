São Gonçalo: veículos e uniformes da ROMU irão facilitar a identificação dos agentes - Jonnathan Smith/Ascom

São Gonçalo: veículos e uniformes da ROMU irão facilitar a identificação dos agentesJonnathan Smith/Ascom

Publicado 16/07/2026 19:26

São Gonçalo - Além de todo o processo de capacitação e treinamento para o uso de armas de fogo, o grupamento armado Ronda Ostensiva Municipal Urbana (ROMU) da Guarda Municipal de São Gonçalo vai atuar nas ruas com caracterizações próprias, a fim de que a população possa identificar as equipes rapidamente, aumentando a pronta-resposta em caso de ocorrências. As rondas acontecem de forma integrada com a Polícia Militar, com a ocupação coordenada de espaços, a fim de garantir um melhor aproveitamento das forças de segurança no município.

Seguindo determinação do prefeito Capitão Nelson, os agentes que integrarem a ROMU somente sairão em patrulhamento portando câmeras corporais, coletes balísticos e utilizando uniformes e viaturas com padronização específicas do grupamento. O objetivo é garantir a segurança dos guardas e a rápida identificação nas ruas, oferecendo maior rapidez e eficácia durante as abordagens.

Os grupamentos armados atuarão exclusivamente nas áreas de maior fluxo de pessoas, com concentração de comércios, combatendo os chamados crimes de rua, de menor potencial ofensivo. As equipes seguirão em ações preventivas, patrulhamento ostensivo e comunitário, com o suporte tecnológico da Central de Segurança de São Gonçalo – CSSG, que opera o videomonitoramento da cidade, com mais de 440 câmeras, inclusive com recursos de reconhecimento facial.

Desde o início dos treinamentos e capacitações com o objetivo de criar o grupamento armado da Guarda Municipal, o prefeito Capitão Nelson vem reforçando as interlocuções com as forças estaduais de segurança, a fim de garantir que as ações resultem em mais assertividade no dia a dia das corporações, com patrulhamento ostensivo que garanta mais proteção à população. “Sempre tivemos o cuidado aqui na Prefeitura de atuar na área de segurança em conjunto com as forças estaduais e federal. Trabalhamos de forma articulada com agentes da Polícia Militar, da Polícia Civil e também das forças federais, como a Polícia Rodoviária Federal. Conseguimos a expansão da Operação Segurança Presente, a criação de um segundo batalhão da PM e atuamos em parceria com a PRF e a PM, a fim de colaborar para um policiamento mais abrangente”, explicou o prefeito.

Com a criação do grupamento armado da Guarda Municipal, o objetivo da Prefeitura é reforçar o patrulhamento preventivo nas áreas de maior concentração de pessoas. Desta forma, a Polícia Militar poderá deslocar parte do efetivo para reforçar a atuação em bairros periféricos e em áreas conflagradas, com alto índice de violência.