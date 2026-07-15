São Gonçalo: postos de combustíveis são fechados por operação da Policia Federal - Reprodução

São Gonçalo: postos de combustíveis são fechados por operação da Policia FederalReprodução

Publicado 15/07/2026 13:16

São Gonçalo – Postos de combustíveis em Niterói e São Gonçalo fecharam as portas nos últimos dias após a deflagração da Operação Unha e Carne, realizada pela Polícia Federal (PF). A ação apura um esquema de lavagem de dinheiro de R$ 7,6 bilhões que utilizava empresas do setor de combustíveis para movimentar recursos ilícitos.

Entre as unidades que encerraram as atividades estão um posto localizado no cruzamento das ruas Mariz e Barros e Gavião Peixoto, em Icaraí, Niterói, e estabelecimentos nos bairros Mutuá e João Brasil, em São Gonçalo.

Antes do fechamento, motoristas de ambas as cidades já relatavam dificuldades para abastecer. Logo após a ação policial, alguns postos passaram a aceitar exclusivamente pagamentos em dinheiro, o que chamou a atenção dos consumidores.

Segundo as investigações da PF, o grupo movimentou o montante bilionário nos últimos seis anos por meio de uma rede de aproximadamente 80 empresas, que incluía postos de combustíveis e distribuidoras. A organização utilizava "laranjas" (terceiros) para registrar e administrar as firmas, ocultando os verdadeiros donos e dificultando o rastreamento dos recursos pela polícia.

A Polícia Federal continua as investigações para identificar todos os envolvidos e mapear a estrutura financeira do grupo. Ainda não há previsão de reabertura para os postos fechados.