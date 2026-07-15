São Gonçalo: postos de combustíveis são fechados por operação da Policia FederalReprodução
Operação da PF fecha postos de combustíveis
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