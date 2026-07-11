São Gonçalo: Alunos e responsáveis participam de colheita em horta de unidade de ensino no Jardim MiriambiLuiz Carvalho
São Gonçalo incentiva alimentação saudável junto a famílias de alunos da rede municipal
Alunos e responsáveis participam de colheita em horta de unidade de ensino no Jardim Miriambi
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