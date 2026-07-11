São Gonçalo: Alunos e responsáveis participam de colheita em horta de unidade de ensino no Jardim Miriambi - Luiz Carvalho

São Gonçalo: Alunos e responsáveis participam de colheita em horta de unidade de ensino no Jardim MiriambiLuiz Carvalho

Publicado 11/07/2026 10:55

São Gonçalo - Os alunos da UMEI Vera Lucia Rodrigues dos Santos, no bairro Jardim Miriambi, tiveram uma manhã diferente, nesta sexta-feira (10). Antes de saírem de férias, eles fizeram, junto com seus responsáveis, a colheita de alface e de couve na horta da escola. A atividade teve como objetivo aproximar a família e a escola, além de incentivar a alimentação saudável na escola e em casa.

“A nossa intenção é mostrar aos responsáveis o trabalho que é feito dentro da escola. Os alunos estão cuidando da horta e nada mais justo do que levarem para a casa o que colheram hoje. É importante também para a conscientização da alimentação saudável em casa. Aqui na escola, já fazemos um trabalho importante de alimentação e queremos que os responsáveis também se envolvam neste propósito”, disse a diretora, Mariana Garcia.

A mãe da Laura Sophia, de 3 anos, Raíssa Fernandes, aprovou a iniciativa. Ela contou que a colheita é excelente para despertar o interesse das crianças pelas hortaliças. Além disso, ela entende a importância de estar presente e construir uma boa relação com a escola. “Eu estou gostando muito da escola, ela começou a estudar há pouco tempo mas já vejo que adora a professora, sempre volta para casa falando empolgada sobre o dia a dia escolar. Eu adorei participar da horta e tenho certeza que a Laura vai chegar em casa querendo comer a alface colhida hoje, ela está muito feliz”, afirmou a mãe.