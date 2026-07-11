São Gonçalo: Unidades de saúde participam da campanha Julho Amarelo - Renan Otto

São Gonçalo: Unidades de saúde participam da campanha Julho AmareloRenan Otto

Publicado 11/07/2026 10:00

São Gonçalo - A Unidade de Saúde da Família (USF) Bandeirantes entrou na programação do Programa Ist/Aids e Hepatites Virais da Secretaria de Saúde da Prefeitura de São Gonçalo. Nesta quinta-feira (09), pacientes foram conscientizados sobre as hepatites virais, as formas de prevenção e autocuidado para a redução da transmissão das doenças. Os usuários também puderam fazer testes rápidos das hepatites b e c, sífilis e HIV.

A ação faz parte da Campanha Julho Amarelo, que intensifica a divulgação da importância da prevenção, controle das infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), diagnóstico e tratamento. “Essas orientações são essenciais para a população em geral. Não custa se prevenir e, caso já tenho feito sexo desprotegido, fazer o teste. Os pacientes que testam positivo são encaminhados para novos exames”, explicou a diretora da unidade, Fabiana Nunes.

O Dia Mundial de Luta Contra as Hepatites Virais é lembrado no dia 28 de julho. Durante todo o mês, as unidades de saúde vão intensificar as orientações sobre as doenças aos usuários nas salas de espera. Vale lembrar também que qualquer pessoa pode realizar os testes rápidos sem encaminhamento médico em todas as unidades básicas de saúde de segunda a sexta, das 8h às 16h.

A paciente Nícia Guerreiro, de 71 anos, estava na unidade de saúde aguardando a consulta e elogiou a atividade. “É sempre bom ficar por dentro das informações, principalmente na área da saúde. A gente escuta e pode repassar a informação para os mais novos também”, concluiu a aposentada.

As hepatites virais são doenças que atingem o fígado. Como pode não apresentar sintomas, a testagem é uma importante ferramenta para identificar precocemente a infecção e evitar complicações mais graves. Além das hepatites, a campanha também reforça a importância da prevenção e do diagnóstico de outras ISTs, como sífilis e HIV.

Para a prevenção, medidas simples devem ser tomadas, como o uso de preservativos e gel lubrificante – que são distribuídos gratuitamente nas USFs, materiais descartáveis e esterilizados, assim como o uso individual de agulhas e seringas, já que a principal fonte de contaminação das hepatites virais b e c é através do sexo desprotegido e compartilhamento de objetos perfurocortantes, incluindo alicates de unha.

Caso já estejam contaminados, os gonçalenses têm o tratamento com hepatologista garantido na cidade, assim como a medicação. O tratamento é realizado na Policlínica Gonçalense de Referência para Doenças Crônicas e Transmissíveis, na Parada 40, e no PAM Coelho.



Hepatites



As hepatites virais são inflamações do fígado causadas por diferentes vírus, classificados pelas letras A, B, C, D e E, bem como pelo uso de alguns medicamentos, álcool e outras substâncias. Essas infecções representam um problema de saúde pública, muitas vezes evoluindo de forma silenciosa. Quando os sintomas estão presentes, eles podem incluir cansaço, enjoo, dor abdominal, pele e olhos amarelados, urina escura e fezes claras, entre outros. Há vacina para as hepatites a e b. A primeira, ainda quando criança e para os usuários de Profilaxia Pré-Exposição (Prep) de infecção por HIV a partir dos 15 anos. A segunda, em três doses, para os adultos. A hepatite c tem tratamento e tem cura.



