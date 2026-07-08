São Gonçalo: Iniciativa fortalece pequenos negócios da cidade - Renan Otto

São Gonçalo: Iniciativa fortalece pequenos negócios da cidadeRenan Otto

Publicado 08/07/2026 17:44

São Gonçalo - O Centro Cultural Joaquim Lavoura recebe, nesta sexta-feira (10), a partir das 9h, mais uma edição da Feira Aduke, evento que valoriza o afroempreendedorismo, a cultura afro-brasileira e a economia criativa em São Gonçalo. Com entrada gratuita e classificação livre, a iniciativa reúne empreendedores, artistas e produtores locais em um espaço de geração de renda, representatividade e fortalecimento da identidade negra.

Mais do que um espaço de comercialização, a Feira Aduke incentiva o consumo de produtos locais, contribuindo para a circulação de renda no município, o fortalecimento de pequenos negócios e o estímulo à produção autoral. O público encontrará expositores de moda, gastronomia, literatura, artesanato e arte, com produtos que resgatam a ancestralidade e celebram a cultura afro-brasileira.

Fruto da união entre o poder público municipal, conselhos de defesa dos direitos da população negra e movimentos sociais, o evento é planejado de forma a garantir um ambiente acolhedor, acessível e seguro. Essa articulação cria redes de apoio mútuo onde os próprios empreendedores trocam experiências, fortalecem suas marcas e conquistam novos mercados.



Serviço



Data: Sexta-feira (10)

Horário: 9h

Local: Centro Cultural Joaquim Lavoura

Entrada: Franca







Fotos: Renan Otto