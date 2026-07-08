São Gonçalo: Iniciativa fortalece pequenos negócios da cidadeRenan Otto
Serviço
Data: Sexta-feira (10)
Horário: 9h
Local: Centro Cultural Joaquim Lavoura
Entrada: Franca
Fotos: Renan Otto
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