São Gonçalo: município conta com quatro pontos de coleta - Renan Otto

São Gonçalo: município conta com quatro pontos de coletaRenan Otto

Publicado 06/07/2026 18:07

São Gonçalo - Os quatro ecopontos da cidade já receberam cerca de 710 toneladas de materiais recicláveis, incluindo plásticos, papéis e vidros, dentre outros tipos de resíduos. O material encaminhado para esses equipamentos é trocado por dinheiro digital, que pode ser utilizado em comércios próximos, complementando a renda da população.

Nos ecopontos são aceitos diversos materiais, incluindo plásticos (garrafas PET, potes, embalagens de plástico em geral), papéis (jornais, revistas, folhetos, caixas de papelão, embalagens de papel), vidros (potes de alimentos, garrafas, copos, cacos de vidro), metais (latas de alumínio, latas de aço, pregos, tampas, panelas de alumínio, cobre, ferro), eletros (aparelhos de televisão, computadores, celulares, eletrodomésticos, rádios, geladeira, microondas) e óleo de cozinha vegetal usado.

O município atualmente possui quatro pontos de coleta de materiais recicláveis: Assaí do Alcântara, Praça Estephânia de Carvalho, no Zé Garoto; Santa Luzia e Barro Vermelho, sendo este o primeiro ecoponto inaugurado na cidade, em meados de 2023. Uma quinta unidade está sendo construída no CIEP Municipalizado 250 – Rosendo Rica Marcos, no Gradim.

Os ecopontos foram instalados pela Secretaria de Conservação, através da campanha Limpa São Gonçalo, com o apoio da Eccos Sustentável, tendo surgido a partir da Meta 18 do Plano Estratégico Novos Rumos, elaborado pela Secretaria de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe), que prevê a implantação da coleta seletiva de lixo no município.

“Os ecopontos deixam a nossa cidade cada vez mais limpa. Ver os materiais que antes eram descartados retornando ao consumo da população é gratificante! A natureza e o meio ambiente agradecem. A população também recebe os benefícios do projeto porque os resíduos deixam de ir para as ruas, para os bueiros, rios e córregos, e isso impacta positivamente na redução de alagamentos em épocas de chuva forte”, afirmou o secretário de Conservação, Edson Leal.



Serviço:



Os quatro ecopontos funcionam de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.



. Barro Vermelho – Rua Lúcio Tomé Feteira



. Santa Luzia – Rua Visconde Seabra



. Zé Garoto – Praça Estephânia de Carvalho



. Alcântara – Rua Doutor Alfredo Backer, 605, dentro do Assaí Atacadista.





