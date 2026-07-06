São Gonçalo: evento contou com uma programação com foco em brincadeiras e guloseimas para garantir a diversão da criançada - Divulgação

São Gonçalo: evento contou com uma programação com foco em brincadeiras e guloseimas para garantir a diversão da criançadaDivulgação

Publicado 06/07/2026 17:46

São Gonçalo - Dezenas de famílias do bairro Arsenal participaram, nesta manhã de sábado (4), da Caravana de Arte e Lazer, promovida gratuitamente pela Fundação de Artes, Esporte e Lazer de São Gonçalo (Faelsg) da Prefeitura de São Gonçalo. O evento contou com uma programação com foco em brincadeiras e guloseimas para garantir a diversão da criançada.

Com o objetivo de promover um dia de interação, lazer e diversão para famílias de diversos bairros da cidade, a Caravana atua semanalmente nos mais distintos locais. Neste sábado, o evento aconteceu na Praça do Jordão, onde foram desenvolvidas oficinas, recreação e brincadeiras, além de pula-pula, infláveis, jogos de tabuleiro, piscina de bolas e lanches gratuitos, com pipoca, cachorro-quente e muito mais. A festa seguiu neste domingo (5), dia em que a Caravana esteve na Rua Mário Sete, nº 6, região da Chumbada, no bairro Galo Branco. Das 9h às 13h, as famílias da região puderam brincar e se divertir com a programação e os brinquedos do evento.