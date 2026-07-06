Segundo o diretor da Trakcar, Thiago Xavier, os dados fazem parte da série de estudos estatísticos - Divulgação

Segundo o diretor da Trakcar, Thiago Xavier, os dados fazem parte da série de estudos estatísticosDivulgação

Publicado 06/07/2026 17:08 | Atualizado 06/07/2026 17:09

Niterói - O mercado brasileiro de veículos usados exige cada vez mais atenção dos compradores. Um levantamento inédito do Observatório Trakcar divulgado no último dia 03, aponta que 7,85% dos veículos consultados na plataforma Trakcar Consultas apresentavam histórico de leilão. Na prática, isso significa que aproximadamente um em cada 13 automóveis analisados possuía esse registro. O estudo foi desenvolvido a partir de 47.639 consultas veiculares reais realizadas entre 28 de março de 2021 e 1º de julho de 2026. Desse total, 3.741 veículos apresentaram algum tipo de histórico de leilão.

Segundo o diretor da Trakcar, Thiago Xavier, os dados fazem parte da série de estudos estatísticos, uma iniciativa criada para transformar informações obtidas em consultas reais de veículos em inteligência de mercado para consumidores, lojistas, concessionárias, peritos automotivos, seguradoras, jornalistas e demais profissionais do setor. “Embora a pesquisa não represente toda a frota nacional, ela oferece um importante retrato do comportamento do mercado de seminovos e usados, considerando uma base formada exclusivamente por consultas efetivamente realizadas por usuários da plataforma. O que reforça a necessidade do consumidor ter total ciência antes da compra e entender o histórico completo do veículo”, reforçou o especialista.

Para especialistas do setor, o histórico de leilão não significa, por si só, que um veículo apresenta problemas ou não possa ser comercializado. No entanto, a informação pode influenciar fatores como avaliação de mercado, contratação de seguros, financiamento e valor de revenda, tornando a consulta do histórico veicular uma etapa fundamental antes da compra.

A metodologia segue os mesmos critérios adotados no estudo "Observatório Trakcar 2026: Panorama Nacional do Histórico Veicular Brasileiro", garantindo consistência na análise e permitindo a construção de indicadores sobre o comportamento do mercado de veículos usados no Brasil. “Além de contribuir para ampliar a transparência nas negociações, o levantamento reforça a importância da análise documental e do histórico veicular como ferramenta para reduzir riscos, evitar prejuízos e proporcionar decisões de compra mais seguras em um mercado que movimenta milhões de transações todos os anos”, finalizou Xavier.