Segundo o diretor da Trakcar, Thiago Xavier, os dados fazem parte da série de estudos estatísticosDivulgação
Estudo revela que 1 em cada 13 veículos usados possui histórico de leilão
Um levantamento do Observatório Trakcar analisou mais de 47 mil consultas reais e reforça a importância da pesquisa do histórico veicular antes da compra
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Gonçalenses podem acompanhar mais um jogo do Brasil no Parque RJ Nosso Sonho
Além de oferecer a transmissão da partida, espaço será ponto de troca de figurinhas da Copa do Mundo neste domingo
Presidente da Porto da Pedra apresenta enredo do Carnaval 2027 ao consulado de Angola
Recebido pela equipe do consulado, Fabrício destacou a importância desse primeiro contato
São Gonçalo recebe cadernos técnicos do Projeto Fortalece SG
Documentos foram elaborados pelo projeto em parceria com o ONU-Habitat
Obras de infraestrutura no Sacramento e em Santa Izabel seguem avançando
Intervenções prometem transformar mais de 270 vias da região
Hemonúcleo de São Gonçalo recebe doadores de sangue neste sábado
Unidade de saúde abre excepcionalmente no primeiro sábado de cada mês
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