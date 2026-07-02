São Gonçalo: obras visam transformar 126 vias (incluindo também os bairros Eliane e Iêda) - Divulgação

São Gonçalo: obras visam transformar 126 vias (incluindo também os bairros Eliane e Iêda)Divulgação

Publicado 02/07/2026 22:09 | Atualizado 02/07/2026 22:10

São Gonçalo - As intervenções realizadas na Estrada de Itaitindiba e nos bairros do Sacramento (pacote que também inclui Eliane e Iêda) e Santa Izabel seguem a todo vapor. As obras da Estrada de Itaitindiba estão sendo realizadas pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano da Prefeitura de São Gonçalo; já as dos bairros do Sacramento e Santa Izabel são fruto de parceria entre a Prefeitura e o Governo do Estado do Rio.

Na Estrada de Itaitindiba estão sendo feitos trabalhos de drenagem, que fazem parte dos serviços de complementação de infraestrutura, incluindo ainda pavimentação. O pacote de obras tem como objetivo transformar as estradas vicinais do município, que conectam áreas rurais, propriedades agrícolas e pequenos povoados a rodovias e centros urbanos.

"As obras na Estrada de Itaitindiba estão sendo feitas com muito cuidado. Nossos profissionais estão atuando em terreno argiloso, que nunca havia recebido esse tipo de intervenção. Sabemos que toda obra provoca transtornos, é inevitável. Por isso, é necessário que a população tenha paciência e entenda que o resultado final ficará surpreendente, como tem sido nas outras obras pela cidade. É por uma São Gonçalo melhor e mais bem estruturada, como determina o prefeito Capitão Nelson", afirmou o secretário de Desenvolvimento Urbano, Júnior Barboza.

Além da Estrada de Itaitindiba, também já foram executados serviços na Estrada do Rio Frio. As obras acontecerão também nas Estradas.do Engenho Novo, Laura Farias, Bonsucesso e Monte Formoso. As intervenções fazem parte do Plano Estratégico Novos Rumos, com um investimento total de R$ 52.610.997,80 e previsão de conclusão até meados de 2027.

No Sacramento, as obras visam transformar 126 vias (incluindo também os bairros Eliane e Iêda). Mais de 36 mil metros de extensão estão recebendo obras de drenagem, pavimentação e construção de calçadas e meios-fios. O investimento é de R$ 130 milhões. Até o momento, já foram concluídos 64% das intervenções, que seguem em andamento com várias frentes, incluindo a Rua Maisa Matarazzo, onde estão sendo feitos meios-fios.

Em Santa Izabel, uma das frentes de obra é a Rua Justiniano Rocha, onde também estão sendo feitos serviços de drenagem, calçada e terraplanagem. As intervenções prometem mudar mais de 140 vias do bairro (mais de 42 quilômetros), com drenagem, meio-fio, calçadas e pavimentação, com um investimento de R$ 174 milhões. Até o momento, mais de 30% das intervenções foram concluídas.

Quem celebra o andamento das obras são os moradores. O aposentado José Deusdedit dos Santos, de 68 anos, mora em Santa Izabel há 37 anos e afirma que as obras já estão melhorando o local, mesmo não tendo sido concluídas. “Está muito bom! Isso aqui era lama, não era asfalto, só tinha buraco e alagava tudo. Agora, mesmo ainda não tendo sido asfaltado, as manilhas que foram instaladas já não deixam mais a nossa rua alagar. Está aprovado! Muita gente prometeu, mas só o Capitão Nelson fez”, disse.

Jucelino Figueiredo de Silva, de 70 anos, sempre morou em Santa Izabel e conta que as obras estão dando mais qualidade de vida para ele e outros gonçalenses. "Antes da obra aqui era péssimo! Muita lama, muito buraco, muito rato, para passar carro era ruim. Quando chovia era um pesadelo, alagava muito, a água já chegou a 40 cm de altura na minha casa e deu problema em carros estacionados aqui. Com a obra, eu tô feliz, é tudo de melhor qualidade. Adoro o trabalho do Capitão pela cidade”, disse o aposentado.