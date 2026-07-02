São Gonçalo: Ricardo Marques comanda as empresas Index Participações e RM Advogados Associados - Divulgação

São Gonçalo: Ricardo Marques comanda as empresas Index Participações e RM Advogados AssociadosDivulgação

Publicado 02/07/2026 21:21

São Gonçalo - A busca por maior eficiência operacional, expansão sustentável e fortalecimento da governança corporativa levou a Tritucap e a Petrotec a iniciarem um novo ciclo de desenvolvimento estratégico por meio de uma parceria institucional com a Index Participações e a RM Advogados Associados.



A iniciativa reúne duas organizações com reconhecida atuação em consultoria empresarial e assessoria jurídica estratégica, formando uma estrutura multidisciplinar capaz de apoiar desde a reorganização interna das empresas até a prospecção de novos mercados, desenvolvimento de projetos especiais, participação em licitações públicas e implantação de programas de integridade.



O projeto teve início com um amplo diagnóstico organizacional das empresas, envolvendo análises dos setores administrativo, financeiro, comercial, operacional e documental, permitindo a construção de um plano de trabalho voltado ao fortalecimento da governança corporativa e ao aumento da competitividade institucional.



A Index Participações assume a coordenação das atividades de inteligência empresarial, planejamento estratégico, desenvolvimento de negócios, relações institucionais e prospecção de oportunidades nos setores público e privado. Entre suas atribuições destacam-se a elaboração de estratégias comerciais, identificação de novos mercados, apoio à estruturação de Estudos Técnicos Preliminares (ETPs), análise de oportunidades em licitações públicas e construção de projetos destinados à expansão nacional das empresas.



Paralelamente, a RM Advogados Associados conduz a estruturação jurídica do projeto, oferecendo consultoria especializada em Direito Empresarial, Direito Administrativo, Licitações e Contratos Públicos, Compliance e Governança Corporativa. O escritório também é responsável pela implantação do Programa de Integridade em conformidade com a Lei nº 14.133/2021, revisão de processos internos, gestão de riscos e fortalecimento da segurança jurídica das operações.



Segundo o advogado e consultor empresarial Ricardo Marques, a integração entre inteligência de negócios e segurança jurídica representa uma tendência irreversível para empresas que desejam crescer de forma estruturada. “Hoje não basta possuir um excelente produto ou tecnologia. O mercado exige organizações preparadas para atuar com planejamento estratégico, governança, conformidade regulatória e capacidade de desenvolver soluções para ambientes cada vez mais complexos. Nossa missão é justamente construir essa base para um crescimento sustentável.”



Além da implantação do programa de compliance, o projeto contempla ações voltadas ao fortalecimento da cultura organizacional, melhoria dos processos internos, qualificação documental, desenvolvimento institucional e preparação das empresas para atuação em contratos de grande porte junto à Administração Pública e à iniciativa privada.



A expectativa é que o modelo de consultoria integrada desenvolvido entre a Index Participações e a RM Advogados Associados se torne referência na preparação de empresas para novos ciclos de crescimento, combinando inteligência empresarial, inovação, gestão estratégica e elevada segurança jurídica.

Mais do que uma parceria de consultoria, a iniciativa representa um modelo de desenvolvimento corporativo voltado à geração de valor, fortalecimento institucional e expansão sustentável, alinhado às melhores práticas nacionais de governança e gestão empresarial.



Sobre a Index Participações



A Index Participações atua na estruturação de negócios, inteligência empresarial, planejamento estratégico, relações institucionais, desenvolvimento de mercados, consultoria para expansão empresarial e apoio à implementação de projetos de alta complexidade, conectando empresas, investidores e oportunidades de negócios.



Sobre a RM Advogados Associados



A RM Advogados Associados é especializada em Direito Empresarial, Direito Administrativo, Licitações e Contratos Públicos, Compliance, Governança Corporativa e consultoria jurídica estratégica, oferecendo soluções preventivas voltadas à segurança jurídica, gestão de riscos e desenvolvimento institucional de organizações públicas e privadas.