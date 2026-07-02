São Gonçalo: ideia de realizar um passeio no parque surgiu assim que o local foi inaugurado - Jonnathan Smith

São Gonçalo: ideia de realizar um passeio no parque surgiu assim que o local foi inauguradoJonnathan Smith

Publicado 02/07/2026 16:47 | Atualizado 02/07/2026 16:48

São Gonçalo - Nesta quinta-feira (2), dezenas de alunos da rede municipal de ensino de São Gonçalo tiveram uma manhã marcada por diversão e bem-estar no Parque RJ Nosso Sonho, no Boa Vista. O passeio no parque foi promovido pela Escola Municipal São Miguel e pela Umei Formando Vidas, do Mutuaguaçu.

A atividade extracurricular no espaço garantiu aos pequenos contato com a natureza, práticas esportivas, diversas brincadeiras e um piquenique. Foram duas turmas do 5º ano da Escola Municipal São Miguel, e da Umei Formando Vidas participaram duas turmas do pré 1. A diretora da Escola Municipal São Miguel, Ticiane Vinhaes, conta que, após o passeio, serão realizadas atividades pedagógicas sobre tudo o que viram no parque.

“Vamos trabalhar com eles questões do meio ambiente e produções de texto, falando sobre a importância do parque para a cidade. É a primeira vez que a escola vem para cá e eles estavam ansiosos, porque o espaço está sendo muito bem comentado. Vamos fazer o possível para trazer outras turmas”, afirmou.

Já a diretora da Umei Formando Vidas, Eliete Rodrigues, diz que a ideia de realizar um passeio no parque surgiu assim que o local foi inaugurado. “Os alunos estavam muito empolgados e queríamos que eles pudessem desfrutar desse espaço, que é tão diferenciado. Alguns pais e responsáveis não têm tanto tempo para trazê-los, então foi bom já garantirmos essa oportunidade”, destacou.

O aluno Tony Arthur Ramos, de 11 anos, foi pela primeira vez ao espaço de lazer e falou sobre o que mais gostou. “Eu adorei aqui, é tanta coisa legal. Mas, acho que o melhor mesmo é a cascata de água, nunca vi nada parecido. Vou chamar minha família toda pra vir aqui outro dia,” contou.

