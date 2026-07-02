São Gonçalo: ideia de realizar um passeio no parque surgiu assim que o local foi inauguradoJonnathan Smith
São Gonçalo promove passeio com alunos da rede municipal ao Parque RJ Nosso Sonho
Pequenos gonçalenses conheceram o maior espaço de lazer da cidade e realizaram atividades recreativas
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Cultura de São Gonçalo tem programação diversificada em julho
Eventos acontecem em diversos equipamentos espalhados pela cidade
São Gonçalo promove ações da campanha Julho Amarelo
Objetivo é prevenir transmissão das hepatites virais a e b
Criadas: ONG Mulheres da Parada promove sessão gratuita de filme premiado
Evento terá ainda roda de conversa após a exibição do filme e feira de artesanato
São Gonçalo reforça vacinação de bebês recém-nascidos com a BCG
Município deve atingir meta estipulada pelo Ministério da Saúde
Sesc recebe exposição Outras Morfologias
Com curadoria de Rayssa Veríssimo, a programação reúne esculturas, desenhos, bordados e instalações de Clara Machado, Mariana Paraizo, Mery Horta e Mônica Coster, além de bate-papo e oficina gratuita
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