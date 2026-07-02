Niterói: eventos acontecem em diversos equipamentos espalhados pela cidadeDivulgação
5/7: Núcleo in Cena
A Mostra de Dança do Núcleo de Movimento Letícia do Carmo reúne coreografias criadas pelos professores e interpretadas pelos alunos da escola. As apresentações são resultado do trabalho desenvolvido ao longo do primeiro semestre de 2026 e celebram o processo de aprendizagem, dedicação e criação artística dos participantes.
Horário: 10h30
Local: Teatro Municipal de São Gonçalo
Classificação: Livre
Ingressos: Informações pelo WhatsApp (21) 97925-4393
10/7: Feira Aduke no Lavourão
Voltada ao fortalecimento do afroempreendedorismo, a Feira Aduke promove um encontro entre cultura, economia criativa e identidade afro-brasileira. O público poderá conhecer produtos autorais, moda, gastronomia, literatura, artesanato e outras iniciativas de empreendedores locais, em um espaço que incentiva a geração de renda, a valorização da ancestralidade e o desenvolvimento coletivo.
Horário: 9h
Classificação: Livre
Entrada Franca
11/7: Dia Nacional do Funk
O Centro de Tradições Nordestinas recebe uma programação especial em homenagem ao Dia Nacional do Funk. O evento contará com DJs, MCs, dançarinos e apresentações que passeiam pelo funk das antigas, charme, funk melody e hip hop, celebrando um dos movimentos culturais mais importantes das periferias brasileiras.
Horário: 14h
Local: Centro de Tradições Nordestinas
Classificação: Livre
Entrada Franca
17/7: Grande Final – Fest CAGE
A grande final do Fest CAGE reúne as cenas de maior destaque produzidas pelos alunos da Oficina de Teatro Gabriel Engel. Além de acompanhar apresentações que se destacaram ao longo do festival, o público poderá participar da escolha da Melhor Cena pelo Júri Popular, enquanto um júri técnico define os vencedores da competição.
Horário: 19h30
Local: Teatro Municipal de São Gonçalo
Classificação: 12 anos
Ingressos: https://www.sympla.com.br/festcage---grande-final-2026__3481979
25/7: Comédia no Ventilador
O coletivo Comédia no Ventilador leva ao palco um espetáculo que mistura stand-up comedy, improvisação, teatro, palhaçaria, música e interação com a plateia. Reunindo artistas de Niterói e São Gonçalo com trajetórias na televisão, no teatro e no circo, o projeto apresenta um formato híbrido em que cada sessão é diferente, tornando a experiência única para o público.
Horário: 20h
Local: Teatro Municipal de São Gonçalo
Classificação: 16 anos
Ingressos: Venda em breve
26/7: Baile Charme Família Black Star
O tradicional Baile Charme Família Black Star promove uma tarde dedicada à cultura black e ao charme, reunindo música, dança e convivência em um ambiente familiar, inclusivo e aberto ao público. O evento busca fortalecer esse importante movimento cultural na cidade.
Horário: 14h
Local: Parque RJ Nosso Sonho
Classificação: Livre
Entrada Franca
26/7: A Casa de Bernarda Alba
Inspirado no clássico de Federico García Lorca, o espetáculo acompanha a história de Bernarda Alba, que impõe às filhas um rigoroso período de luto após a morte do marido. A montagem aborda temas como autoritarismo, repressão, liberdade e conflitos familiares, mantendo viva uma das obras mais importantes da dramaturgia mundial.
Horário: 19h
Local: Teatro Municipal de São Gonçalo
Classificação: 12 anos
Ingresso: https://www.sympla.com.br/a-casa-de-bernarda-alba__3479774
31/7: Pensa que é Mole
A comédia traz aos palcos o irreverente Vovô da Tupi, personagem criado pelo humorista Miguel Marques e sucesso na programação da Super Rádio Tupi. Entre confusões, histórias exageradas e muito humor, o espetáculo apresenta um velhinho que insiste em provar que continua conquistador, arrancando risadas do público ao retratar situações do cotidiano de forma divertida.
Horário: 20h
Local: Teatro Municipal de São Gonçalo
Classificação: 14 anos
Ingressos: Venda em breve
Todos os domingos de julho: Samba da Feira de Neves
Todos os domingos, o Centro de Tradições Nordestinas recebe o Samba da Feira de Neves. Com entrada gratuita, o evento reúne atrações de samba e pagode, além de praça gastronômica, proporcionando uma opção de lazer para toda a família em um ambiente com conforto e segurança.
Horário: 13h
Local: Centro de Tradições Nordestinas
Classificação: Livre
Entrada Franca
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