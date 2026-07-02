São Gonçalo: as hepatites virais são doenças que atingem o fígado - Divulgação

São Gonçalo: as hepatites virais são doenças que atingem o fígadoDivulgação

Publicado 02/07/2026 16:38

São Gonçalo - O Programa de Combate às Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), Aids e Hepatites Virais da Secretaria de Saúde da Prefeitura de São Gonçalo vai promover, durante o próximo mês, ações da Campanha Julho Amarelo. O objetivo é conscientizar, prevenir e promover o autocuidado para a redução da transmissão das hepatites virais a e b. Como parte da programação, haverá testagens rápidas para as hepatites virais, sífilis e HIV nos Centros de Atenção Psicossocial Álcool e Outras Drogas (Capsad) do município.

“Neste ano, o programa adotará uma estratégia diferenciada voltada para públicos que apresentam maior vulnerabilidade aos agravos. Por isso, as ações serão realizadas dentro dos Capsad, onde está concentrada a população usuária de álcool e outras drogas. É um grupo que muitas vezes enfrenta estigmas e barreiras no acesso aos serviços de saúde e que apresenta maior vulnerabilidade para contrair essas infecções. O objetivo é ampliar o acesso à testagem, ao diagnóstico precoce, as orientações de prevenção e possibilidade de tratamento”, explicou Monique Gonzalez, coordenadora do Programa IST/Aids e Hepatites Virais.

As atividades acontecerão nos dias 7 e 21 de julho no Capsad II Zé Garoto (Rua Coronel Serrado, 1.543). E nos dias 15 e 29 no Capsad III – Dr. Daniel Gomes da Silva (Rua Augusto Franco, 52, Vila Três), sempre das 9h30 às 12h. Nestes dias, os usuários serão conscientizados sobre as hepatites virais e poderão fazer os testes rápidos das hepatites b e c, sífilis e HIV. Muitas dessas infecções não apresentam sintomas nas fases iniciais. Por isso, a testagem é fundamental.

“Vamos falar sobre os programas municipais de saúde; sobre as infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), principalmente as hepatites virais e seus meios de prevenção, diagnóstico e tratamento precoce. Preservativos e gel lubrificante também serão distribuídos, já que a principal fonte de contaminação das hepatites virais b e c é através do sexo desprotegido e compartilhamento de objetos perfurocortantes”, concluiu Monique.

No fim do mês de julho, no dia 28, é lembrado o Dia Mundial de Luta Contra as Hepatites Virais. As unidades de saúde também vão intensificar as orientações sobre as doenças aos usuários. Vale lembrar que qualquer pessoa pode realizar os testes rápidos sem encaminhamento médico em todas as unidades da Atenção Primária (USFs, clínicas e polos sanitários) de segunda a sexta, das 8h às 16h.

As hepatites virais são doenças que atingem o fígado. Como pode não apresentar sintomas, a testagem é uma importante ferramenta para identificar precocemente a infecção e evitar complicações mais graves. Além das hepatites, a campanha também reforça a importância da prevenção e do diagnóstico de outras ISTs, como sífilis e HIV.

Para a prevenção, medidas simples devem ser tomadas, como o uso de preservativos, materiais descartáveis e esterilizados, assim como o uso individual de agulhas e seringas. Caso já estejam contaminados, os gonçalenses têm o tratamento com hepatologista garantido na cidade, assim como a medicação. O tratamento é realizado na Policlínica Gonçalense de Referência para Doenças Crônicas e Transmissíveis, na Parada 40, e no PAM Coelho.



Hepatites



As hepatites virais são inflamações do fígado causadas por diferentes vírus, classificados pelas letras A, B, C, D e E, bem como pelo uso de alguns medicamentos, álcool e outras substâncias. Essas infecções representam um problema de saúde pública, muitas vezes evoluindo de forma silenciosa. Quando os sintomas estão presentes, eles podem incluir cansaço, enjoo, dor abdominal, pele e olhos amarelados, urina escura e fezes claras, entre outros.







Há vacina para as hepatites a e b. A primeira, ainda quando criança e para os usuários de Profilaxia Pré-Exposição (Prep) de infecção por HIV a partir dos 15 anos. A segunda, em três doses, para os adultos. A hepatite c tem tratamento e tem cura.



Onde procurar ajuda?



Unidades com tratamentos, de segunda a sexta, das 8h às 17h



HIV:



Policlínica Gonçalense de Referência para Doenças Crônicas e Transmissíveis, Parada 40;



Polo Sanitário Hélio Cruz, Alcântara;



Clínica da Família Dr. Zerbini, Arsenal.



Hepatite B e C:



Policlínica Gonçalense de Referência para Doenças Crônicas e Transmissíveis, Parada 40;



Sífilis:



Polo Sanitário Hélio Cruz, Alcântara;



Polo Sanitário Jorge Texeira de Lima, Jardim Catarina;



Polo Sanitário Paulo Marques Rangel, Porto do Rosa;



Polo Sanitário Washington Luiz Lopes, Zé Garoto;



Polo Sanitário Augusto Sena, Rio de Ouro;



Clínica Municipal Gonçalense do Barro Vermelho;



Clínica da Família Dr. Jardel do Amaral, Venda da Cruz;



Clínica Municipal Gonçalense do Mutondo;



Clínica Municipal Euryclides de Jesus Zerbini, Arsenal;



Policlínica Gonçalense de Referência para Doenças Crônicas e Transmissíveis, Parada 40.















Fotos: Renan Otto/ Fabio Guimares (arquivo)