São Gonçalo: grupo pernambucano Semente de Maracá é formado por mulheres indígenas, pretas e caboclas - Divulgação

São Gonçalo: grupo pernambucano Semente de Maracá é formado por mulheres indígenas, pretas e caboclasDivulgação

Publicado 02/07/2026 21:44

São Gonçalo - O Sesc São Gonçalo recebe, no dia 4 de julho, às 11h, o grupo pernambucano Semente de Maracá, em uma apresentação que reúne música, dança e tradição oral para celebrar a força das culturas originárias e afro-brasileiras. O espetáculo integra a programação do Edital de Cultura Sesc RJ Pulsar e convida o público gonçalense a vivenciar uma experiência artística marcada pela ancestralidade, pelo pertencimento e pela resistência cultural.



Formado por mulheres indígenas, pretas e caboclas, o Semente de Maracá nasceu em Pernambuco a partir do encontro entre trajetórias conectadas aos territórios da Caatinga e da Mata Atlântica. O grupo transforma memórias ancestrais, vivências comunitárias e expressões culturais tradicionais em apresentações que unem canto, percussão, dança e espiritualidade.



A musicalidade do grupo percorre ritmos como coco de roda e ciranda, incorporando composições autorais que dialogam com temas como identidade, território, ancestralidade e preservação dos saberes tradicionais. O resultado é um espetáculo que promove encontros entre diferentes culturas e gerações, valorizando as narrativas indígenas e afro-brasileiras por meio da arte.



Desde sua estreia, durante a 24ª Assembleia Xukuru do Ororubá, em 2024, o grupo vem ampliando sua presença em festivais, universidades, centros culturais, quilombos e territórios indígenas, consolidando-se como uma importante expressão feminina da cena cultural nordestina. Em 2025, o grupo lançou o single “Vozes das Sementes”, primeiro registro fonográfico da trajetória do coletivo.



“Durante a circulação pelo Rio de Janeiro, o público poderá conhecer de perto um repertório que nasce da coletividade e da tradição, em apresentações que convidam à escuta, à dança e ao encontro com diferentes expressões da cultura popular brasileira. Os espetáculos do Semente de Maracá se configuram como espaços de troca e fortalecimento de identidades, conectando passado, presente e futuro por meio da arte”, destaca Siba Puri, produtora da turnê Vozes das Sementes - Semente de Maracá.



Além de São Gonçalo, a circulação passa por Petrópolis, Tijuca e São João de Meriti, ampliando o acesso do público fluminense a manifestações artísticas que valorizam as culturas tradicionais e os saberes ancestrais. Este projeto é realizado através do Edital de Cultura Sesc RJ Pulsar, iniciativa do Sesc RJ que incentiva a produção artística e cultural em suas diversas manifestações.



Serviço



Turnê Vozes das Sementes - Semente de Maracá

Circulação Sesc RJ Pulsar

Ingressos: R$ 15,00 (inteira); R$14,00 (conveniados), R$11,00 (convênio empresário); R$10,00 (credencial plena Sesc); R$ 7,50 (meia entrada para casos previstos por lei - idosos, estudantes, PCD e jovens de baixa renda na faixa etária 15 a 29 anos que apresentem carteira jovem ou CadÚnico; professores e classe artística com registro profissional, convênio e programa Mesa Brasil); Gratuito (público cadastrado no PCG).

Data: 4 de julho de 2026

Horário: 11h

Local: Sesc São Gonçalo

