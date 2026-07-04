São Gonçalo: espaço será ponto de troca de figurinhas da Copa do Mundo neste domingo - Jonnathan Smith

São Gonçalo: espaço será ponto de troca de figurinhas da Copa do Mundo neste domingoJonnathan Smith

Publicado 04/07/2026 08:10

São Gonçalo - O Parque RJ Nosso Sonho, no Boa Vista, está pronto para torcer para o Brasil neste domingo (5). Além de transmitir mais um jogo da Seleção Brasileira, o espaço será um ponto de troca de figurinhas do álbum da Copa do Mundo.

Após o sucesso dos primeiros jogos da Seleção Brasileira transmitidos no Parque, os gonçalenses poderão torcer mais uma vez no local. Neste domingo, haverá um DJ para animar o público, a partir das 15h. Logo em seguida, a partida do Brasil contra a Noruega, pelas oitavas de final da competição, será transmitida às 17h.

Para animar a garotada gonçalense que está completando o álbum da Copa, a Secretaria de Esporte e Lazer, junto à Coordenadoria da Juventude da Secretaria de Assistência Social, irá organizar um momento de troca de figurinhas e sorteios de álbuns. Além disso, o parque abrirá os portões às 6h, para que a população possa aproveitar os espaços de recreação e prática esportiva. O local conta com áreas de lazer e esporte para toda a família, como quadras, pista de corrida, parquinho, skatepark, cascata de água, parcão, redário e espaços de convivência.