São Gonçalo: chefe do Escritório do ONU-Habitat no Brasil, Rayne Ferretti, destacou a relevância da parceria técnica para o desenvolvimento sustentável local - Divulgação

São Gonçalo: chefe do Escritório do ONU-Habitat no Brasil, Rayne Ferretti, destacou a relevância da parceria técnica para o desenvolvimento sustentável localDivulgação

Publicado 02/07/2026 22:17

São Gonçalo - Durante a programação do Fórum Municipal de São Gonçalo, realizado pela Secretaria Municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais, aconteceu a cerimônia de entrega de cadernos técnicos e produtos desenvolvidos no âmbito do Projeto Fortalece SG. A iniciativa é fruto da parceria entre a Prefeitura de São Gonçalo e o Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos (ONU-Habitat).

Os materiais foram entregues às Secretarias Municipais de Ordem Pública e de Saúde e Defesa Civil e têm como objetivo subsidiar o planejamento estratégico e o fortalecimento das políticas públicas municipais.

A secretária municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais, Rafaela Santana, destacou que a entrega representa um marco para o planejamento estratégico da cidade. “A entrega destes produtos representa um importante legado para São Gonçalo, consolidando o uso de dados e evidências no planejamento municipal. Essa parceria com o ONU-Habitat fortalece a gestão pública e amplia nossa capacidade de construir políticas mais eficientes e voltadas à melhoria da qualidade de vida da população.”

Entre os documentos entregues está o “Caderno Temático – Sistema de Segurança Urbana”, análise colaborativa que oferece subsídios técnicos e estratégicos para o fortalecimento da governança urbana e do planejamento municipal, contribuindo para o aprimoramento das políticas públicas voltadas à segurança urbana. Também foi entregue o “Caderno Temático – Gestão em Saúde Pública”, documento que apresenta análise da Rede de Atenção à Saúde (RAS) do município, alinhado ao eixo “Cidade Saudável” do Plano Estratégico Municipal Novos Rumos, com foco no acesso equitativo e na cobertura universal. Outro produto apresentado foi o relatório “Laboratório Urbano Sustentável de São Gonçalo – Atenção Primária à Saúde”, relatório com recomendações para o mapeamento da cobertura territorial da Atenção Primária à Saúde (APS), considerado porta de entrada e base estruturante do Sistema Único de Saúde (SUS) no município.

A chefe do Escritório do ONU-Habitat no Brasil, Rayne Ferretti, destacou a relevância da parceria técnica para o desenvolvimento sustentável local. “Os cadernos entregues hoje são fruto de um processo colaborativo entre as secretarias municipais para promover o planejamento urbano de São Gonçalo. O ONU-Habitat segue comprometido com o fortalecimento da gestão municipal e com a construção de cidades mais inclusivas e resilientes.”

A entrega dos produtos reforça o compromisso da Prefeitura de São Gonçalo com a modernização da gestão pública, o planejamento estratégico e a construção de políticas públicas baseadas em evidências, visando promover mais qualidade de vida para a população gonçalense.

