São Gonçalo: Fabrício destacou a importância desse primeiro contato, reforçando o compromisso da Porto da Pedra em construir um enredo pautado pelo respeito - Divulgação

São Gonçalo: Fabrício destacou a importância desse primeiro contato, reforçando o compromisso da Porto da Pedra em construir um enredo pautado pelo respeitoDivulgação

Publicado 04/07/2026 07:31

São Gonçalo - Na tarde da última quinta-feira (2), o presidente da Porto da Pedra, Fabrício Montibelo, esteve no Consulado de Angola, no Rio de Janeiro, para apresentar oficialmente a sinopse do enredo que a vermelha e branca de São Gonçalo levará para a Marquês de Sapucaí no Carnaval 2027.

O encontro marcou o início de uma aproximação entre a escola e representantes angolanos, que puderam conhecer os detalhes do projeto carnavalesco e a proposta desenvolvida pela agremiação para o próximo desfile.

Recebido pela equipe do consulado, Fabrício destacou a importância desse primeiro contato, reforçando o compromisso da Porto da Pedra em construir um enredo pautado pelo respeito, pela pesquisa e pelo diálogo com aqueles que representam a história e a cultura do país.

"Foi um encontro muito importante para apresentarmos o nosso projeto e estreitarmos essa relação. Queremos construir um desfile à altura da grandiosidade da história que vamos contar, ouvindo quem conhece e representa Angola. Esse diálogo é fundamental para que a Porto da Pedra leve para a Avenida um trabalho feito com responsabilidade, sensibilidade e verdade", afirmou o presidente.