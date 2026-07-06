São Gonçalo: "Esse é o objetivo do meu governo: entender a necessidade da população e proporcionar o que for melhor para a cidade e quem nela reside", disse o prefeito Capitão Nelson. - Divulgação

São Gonçalo: "Esse é o objetivo do meu governo: entender a necessidade da população e proporcionar o que for melhor para a cidade e quem nela reside", disse o prefeito Capitão Nelson.Divulgação

Publicado 06/07/2026 17:42

São Gonçalo - Mais de 160 alunos receberam seus certificados de conclusão de curso durante a cerimônia de formatura realizada no Teatro Municipal George Savalla Gomes, no Centro, nesta manhã de sábado (4). Todos eles concluíram os cursos profissionalizantes gratuitos oferecidos pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de São Gonçalo em parceria com a Firjan/Senai. A celebração contou com representantes do poder público municipal, incluindo o prefeito Capitão Nelson e o secretário de Desenvolvimento Econômico, Evanildo Barreto.

Ao todo, 167 alunos concluíram os cursos e participaram da cerimônia, sendo 34 alunos do curso de Assistente de Operações em Logística; 25 do curso de Caldeireiro; 25 do curso de Soldador de Aço Carbono Eletrodo Revestido 4G; 25 do Curso de Assistente Administrativo; 22 do curso de Eletricista de Obras; 21 do curso de Costureira e 15 alunos no curso de Mecânico de Manutenção.

O evento começou com a mesa de abertura, que contou com a presença do prefeito Capitão Nelson, do secretário de Desenvolvimento Econômico Evanildo Barreto, do diretor executivo regional da Firjan/Senai Alexandre Reis, e do gerente executivo regional da Firjan/Senai Anderson Carolo. Eles destacaram a importância do estudo para a construção de profissionais cada vez mais capacitados. "Nada é fácil e nunca vai ser, tem que ter empenho e dedicação, além do apoio da família. Quando eu entrei na carreira militar, ninguém nunca disse que eu chegaria a ser prefeito de São Gonçalo, mas eu não parei, estudei, me empenhei e hoje estou aqui. Eu tenho certeza que todo o esforço desses alunos será recompensado. A mensagem que eu quero passar para eles é que acreditem em seus potenciais. Hoje, saem daqui mais de 160 novos profissionais capacitados, é mérito deles. Implementamos esses cursos em diversas escolas do município para que cada vez mais pessoas possam participar e tenhamos profissionais especializados. Esse é o objetivo do meu governo: entender a necessidade da população e proporcionar o que for melhor para a cidade e quem nela reside", disse o prefeito Capitão Nelson.

"São Gonçalo está se transformando! Antes, havia uma dificuldade de empregabilidade na cidade por falta de mão de obra capacitada. A nossa equipe identificou isso, entrou em contato com as empresas, entendeu suas necessidades e ouviu também a população. A partir daí implementamos esses cursos profissionalizantes. Os alunos estão de parabéns! Chegaram até aqui, estudaram, se esforçaram e estão entrando no mercado do trabalho, com muito louvor", afirmou Evanildo Barreto.

"Essa parceria que temos com a Prefeitura é de muita satisfação para nós da Firjan, é a maior parceria que temos no Estado do Rio em número de alunos, com 2 mil vagas que serão oferecidas ao todo pelo convênio e já formamos quase 1.200. Se necessário, essa parceria poderá ser estendida. Para nós, a educação forma vidas, é empregabilidade, formação, melhora a qualidade de vida. Estamos bem posicionados e muito felizes com mais essa cerimônia de formatura", afirmou Alexandre Reis.

"Quero parabenizar a todos os alunos aqui presentes, que se dedicaram muito e hoje estão conquistando suas certificações. Estamos mudando a realidade de São Gonçalo com essa parceria. Antes, muita gente tinha vergonha de ser daqui, agora não mais, é uma nova cidade, com mais oportunidades", afirmou Anderson Carolo.

Após a mesa de abertura, Mariana Reis apresentou uma palestra sobre dicas para o mercado de trabalho, currículo e como se posicionar. Ela é especialista em Gestão de Carreiras no mercado nacional e internacional, escritora, headhunter global e CEO da Uptalent. Uma das formandas é Raquel Artur Guida, de 23 anos, que concluiu o curso de Assistente de Operações em Logística. "Eu soube do curso pelas redes sociais da Prefeitura e logo me inscrevi. É uma área que já me interessava muito e eu já trabalhava, então, pensei em melhorar ainda mais meu currículo com o curso. Adorei as aulas, gostei dos professores, aprendi muito na prática e na teoria. Eu recomendo a todas as pessoas que façam! Gostei tanto que me inscrevi até no curso de Assistente Administrativo, também pela parceria da Prefeitura com a Firjan, é muito bom!", disse a moradora do Pacheco.

Ao final do evento, os formandos ainda se inscreveram no Sistema Nacional de Emprego (Sine), para que sejam encaminhados para empregos em suas áreas de atuação.







Fotos: Jonnathan Smith

