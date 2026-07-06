São Gonçalo: 30 animais foram encaminhados à unidade após resgates realizados pelo Grupamento de Proteção Ambiental (GPAm) - Divulgação

São Gonçalo: 30 animais foram encaminhados à unidade após resgates realizados pelo Grupamento de Proteção Ambiental (GPAm)Divulgação

Publicado 06/07/2026 17:37

São Gonçalo - A Área de Soltura de Animais Silvestres (ASAS), localizada na Área de Proteção Ambiental (APA) Estâncias de Pendotiba, em Maria Paula, divulgou o balanço das atividades realizadas durante o mês de junho. Vinculada à Secretaria de Meio Ambiente e Transportes de São Gonçalo, a unidade recebeu 101 animais silvestres ao longo do período, reafirmando seu papel na conservação da fauna e no apoio ao manejo de espécies nativas.

Os atendimentos envolveram aves, mamíferos e répteis característicos do bioma Mata Atlântica. Entre as espécies acolhidas estão sanhaço, saracura, rolinha, arara-canindé, socó-dorminhoco e periquitão-maracanã, além de gambás, saguis, tatus, jararacas, jiboias e cágados. A diversidade dos animais recebidos evidencia a importância da área de soltura como referência regional no atendimento à fauna silvestre.

Durante o mês, 30 animais foram encaminhados à unidade após resgates realizados pelo Grupamento de Proteção Ambiental (GPAm), vinculado à Guarda Municipal de São Gonçalo. Após avaliação clínica e acompanhamento da equipe técnica, 14 animais apresentaram condições de retornar ao habitat natural, enquanto um foi transferido para uma unidade especializada, onde receberá tratamento específico. Os demais permanecem em reabilitação, observação ou aguardam destinação conforme critérios técnicos e legais.

O secretário de Meio Ambiente e Transportes, Fabio Lemos, ressaltou a importância do trabalho técnico desenvolvido pela equipe da área de soltura. “O atendimento realizado pela ASAS vai muito além do acolhimento dos animais. Cada caso passa por uma avaliação técnica criteriosa, que define o tratamento e o manejo mais adequados para que, sempre que possível, esses animais possam retornar ao seu habitat com segurança. Esse trabalho exige conhecimento, responsabilidade e dedicação, e é justamente essa atuação técnica que faz da ASAS uma referência na conservação da fauna silvestre em nossa região”, afirmou o secretário.

Além do atendimento aos animais, a Área de Soltura de Animais Silvestres (ASAS) desenvolve ações de conscientização junto à população sobre a importância da proteção da fauna silvestre e da entrega responsável de animais encontrados em situação de risco. Ao localizar um animal silvestre ferido ou vulnerável, a orientação é acionar os canais oficiais para que o resgate seja realizado de forma adequada, garantindo a segurança da população e o bem-estar do animal.



Contato para resgate de animais silvestres pela ASAS



Telefone da ASAS: (21) 2199-6336



Endereço: Rua Rigel Pacca Corrêa, Maria Paula (APA das Estâncias de Pendotiba). A unidade funciona diariamente, das 9h às 15h.



E-mail: asasambiental@pmsg.rj.gov.br



Comando de Polícia Ambiental - Telefone: 0300 253 1177