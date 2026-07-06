São Gonçalo: Ruas do bairro de Neves serão beneficiadas diretamente, melhorando a qualidade de vida de 12 mil habitantes - Divulgação

São Gonçalo: Ruas do bairro de Neves serão beneficiadas diretamente, melhorando a qualidade de vida de 12 mil habitantesDivulgação

Publicado 06/07/2026 18:04

São Gonçalo - A Secretaria de Desenvolvimento Urbano da Prefeitura de São Gonçalo está realizando obras de escavação e microdrenagem na Travessa José Joaquim de Oliveira, em Neves. A intervenção integra as novas obras de macrodrenagem do bairro, cujo projeto foi elaborado e apresentado pela Secretaria Municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe) ao governo federal em agosto de 2023. O principal objetivo das intervenções é a redução dos alagamentos, problema histórico na região, agravado pelas mudanças climáticas.

As obras incluem obras de macro e microdrenagem pluvial, pavimentação, sinalização viária e urbanização (calçadas e paisagismo). O pacote inclui ainda a canalização e o desassoreamento de canais de parte do Rio Brandoas, que faz o deságue na Baía de Guanabara. As melhorias vão acelerar o escoamento das águas para a Baía, reduzindo riscos de enchentes, ampliando a mobilidade urbana e facilitando o transporte de cargas e passageiros, impactando positivamente a economia e a segurança da população.

Ruas do bairro de Neves serão beneficiadas diretamente, melhorando a qualidade de vida de 12 mil habitantes. Além disso, indiretamente, as intervenções irão ajudar também regiões vizinhas como Vila Lage, Covanca e Porto Velho. As obras tiveram início em junho deste ano e têm um prazo de execução de 30 meses. Além das intervenções, equipes da Semgipe e da Secretaria Municipal de Habitação realizaram trabalho de campo nos locais onde estão sendo realizadas as obras, tirando dúvidas e esclarecendo os moradores, que participaram de reuniões para garantir a construção conjunta do projeto com a população.

Para o autônomo André Luiz de Moura, de 47 anos, tudo o que for executado para melhorar a região é ótimo. Ele mesmo já sofreu com perdas de móveis e eletrodomésticos com as chuvas no local. "Todo mundo aqui já teve prejuízos causados pelas chuvas. Eu perdi móveis e eletrodomésticos. Aí precisamos trabalhar mais e recomeçar, comprando nossas coisas. O muro das casas é até alto para evitar que a água entre. A água chega a mais de um metro de altura, é desesperador", disse.

MUVI

Vale destacar que, além deste pacote de obras, os bairros de Neves, Vila Lage e adjacências receberam novas redes de drenagem, urbanização e pavimentação com a execução do projeto Mobilidade Urbana Verde Integrada (MUVI), maior corredor viário da cidade que liga Neves a Guaxindiba. As obras são fruto de uma parceria entre o Governo do Estado do Rio de Janeiro, através da Secretaria das Cidades, e a Prefeitura de São Gonçalo. O projeto segue em andamento pela cidade.







Fotos: Jonnathan Smith